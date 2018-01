SPORT: Cornel Şfaiţer: Nu avem motive de îngrijorare!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că nu sunt deloc motive de îngrijorare chiar dacă trupa pregătită de Enache nu a reuşit să câştige niciunul din cele trei partide de verificare din Antalya.

„În ciuda faptului că nu am reuşit să câştigăm niciun meci din cele trei susţinute până în prezent în Antalya, nu avem motive de îngrijorare. Costel mi-a spus de la bun început, şi de altfel a şi declarat-o public, că nu va pune mare preţ pe rezultate în aceste jocuri de verificare. Altul e obiectivul acum şi din ceea ce simt după ce am văzut echipa la lucru pe viu atât în meciul cu Ludogorets cât şi în cel cu Tosno, suntem în grafic. Jucătorii noi s-au integrat rapid şi înţeleg ceea ce le cere Costel Enache. Am convingerea că la meciulde pe 4 februarie, cu Juventus, vom fi la 100% şi ne vom impune. Să venim noi din Turcia fără victorie şi să ne calificăm în play-off! Să vedem dacă va fi cineva nemulţumit!”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.