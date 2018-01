Case de pariuri offline care au şi varianta de online. Tu ce preferi? Ce avantaje au versiunile online?

« Alte stiri din categoria Ultima ora

In momentul in care s-a introdus licentierea in ceea ce priveste pariurile online multe dintre agentiile stradale au ales sa se extinda si in mediul online. Acest lucru s-a intamplat si pentru ca acum concurenta nu mai este la fel de mare si este mai usor sa fii in topul caselor de pariuri pe internet, asta comparativ cu acum 4-5 ani.

19 operatori de jocuri de noroc online au primit pana la finalul anului 2017 licenta din partea ONJN iar dintre acestia nu mai putin de 8 activeaza si in offline. Daca ne referim la intreaga piata a jocurilor de noroc atunci sunt 9 astfel de operatori, asta pentru ca Maxbet este cunoscuta in Romania in special datorita cazinourilor offline, oferind intre timp si pariuri online.

Case de pariuri offline care au si varianta de online:

eFortuna – probabil casa de pariuri online preferata si de pariorii de offline. La eFortuna poti depune si retrage direct din agentie, un avantaj extreme de important pentru jucatori.

Casa de pariuri online Superbet – liderul pietei offline, dar care creste foarte bine si pe zona pariurilor online

Dintre acesti 8 operatori, va recomandam in mod deosebit efortuna.ro . De Fortuna cu siguranta ai auzit pana acum atunci cand vine vorba de pariuri offline, dar stii si faptul ca pe online prezinta una dintre cele mai bune alternative pentru pariorii romani. Cu o platform de mobil excelenta, cashout foarte bun, o oferta de pariere foarte diversificata si un pachet de bun venit generous, eFortuna se gaseste in preferintele foarte multor jucatori romani. De asemenea, eFortuna a dezvotat si un casino online care satisface chiar si cele mai ridicate preferinte.

Avantajele versiunilor online in detrimentul celor offline sunt multe, le vom enumera pe cele mai importante:

pariati oriunde si oricand - trebuie doar sa aveti o conexiune buna la internet.

pariati live in conditii optime - cum la pariurile live orice secunda conteaza, clar este mai rentabil sa jucati online, decat sa stati la coada pentru a paria live in agentii.

aveti posibilitatea de a juca cote mai bune - foarte importante sunt cotele iar daca intre 1.20 si 1.10 nu este nici o diferenta pentru unii, atunci tineti cont ca 1.000 lei pariati pe un bilet cu 10 cote de 1.20 aduce un castig de 6.191 lei, in timp ce acelasi bilet jucat pe cote de 1.10 va aduce un castig de doar 2.593 lei. Jucand online puteti cauta mai usor cota mai buna in lista caselor de pariuri.

bonusurile si promotiile - numai daca deschideti cont primiti un bonus (de exemplu la betano.ro este 100% pana la 500 RON), la majoritatea agentiilor pe internet, la care se mai adauga multe alte bonusuri si promotii atractive; de partea cealalta in varianta offine singurele bonusuri acordate sunt pentru biletele zilei pierdute la un singur meci sau pentru bilete cu multe meciuri.

Ar fi interesant sa ne spuneti ce preferati, pariurile online sau pe cele offline, iar daca le alegeti pe cele din urma ar fi si mai interesant sa ne ziceti si de ce le preferati, in conditiile unei alternative mult mai bune.