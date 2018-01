INTERNAŢIONAL: Atac cu toporul într-o şcoală din Rusia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Este al doilea atac săvârșit la școală din Rusia, în decursul acestei săptămâni. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, are amanunte. Atacatorul este elev în clasa a IX-a. Înarmat cu un topor si un cocktail Molotov, adolescentul a dat buzna într-o sală de curs, unde elevii de clasa a VI-a erau la lecții. După ce a incendiat încăperea, a început să-i lovească cu toporul pe elevi. Au fost rănite 7 persoane, inclusiv profesorul. Trei copii sunt în stare gravă. Starea altor doi este îngrijorătoare. Atacatorul a vrut să se sinucidă, însă a fost imobilizat la timp de poliție și dus sub escortă la spital. A fost deschis un dosar penal pe numele lui, pentru tentativă de omor. Este al doilea atac din această săptămână, într-o unitate de învățământ din Rusia. Luni, doi atacatori au înjunghiat mai mulți elevi într-o școală din Perm, făcând 15 răniți. Atacurile au relansat dezbaterile privind securitatea în școli, un subiect destul de sensibil în Rusia, mai ales dupa luarea de ostatici din 2004, la școala din Beslan. Există opinii care trag un alt semnal de alarmă și care vizează rețelele de socializare, prin intermediul cărora se constituie grupuri care propovăduiesc violența. Rosskomnadzor - autoritatea rusă care monitorizează activitatea utilizatorilor în mediul virtual - a promis deja că va lua măsuri și va bloca grupurile care incită la violență.