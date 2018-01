NAŢIONAL: Protest împotriva modificării legilor justiţiei în Piaţa Universităţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Câteva mii de oameni protestează sâmbătă seara în Piaţa Universităţii împotriva modificării legilor justiţiei. Protestatarii s-au adunat atât de o parte cât şi de cealaltă a Pieţei Universităţii, la fântână, dar şi în faţa Teatrului Naţional. Jandarmeria a instalat filtre la intrarea în Piaţa Universităţii, fiind identificat un bărbat care avea asupra lui o bâtă şi un lanţ. Potrivit Jandarmeriei Române, se fac verificări în pasajul de la Universitate pentru a nu permite accesul persoanelor cu obiecte periculoase. Asupra unui alt bărbat a fost găsit un pistol care ulterior s-a dovedit a fi de jucărie. Protestatarii din Piaţa Universităţii au pătruns, în jurul orei 18,30, pe carosabil, blocând circulaţia în zonă după ce au forţat gardurile de protecţie ale Jandarmeriei. În Pasajul Universităţii au avut loc îmbrânceli între protestatarii care încercau să iasă din pasaj şi jandarmi. Câteva mii de oameni protestează sâmbătă seara în Piaţa Universităţii împotriva modificării legilor justiţiei. Protestatarii s-au adunat atât de o parte cât şi de cealaltă a Pieţei Universităţii, la fântână, dar şi în faţa Teatrului Naţional. Zona protestului este delimitată cu garduri de protecţie, iar circulaţia rutieră nu a fost afectată de manifestare. Protestatarii strigă, printre altele, "Justiţie, nu corupţie" şi "Hoţii". De asemenea, unii dintre ei fluieră, suflă în vuvuzele şi bat în tobe ori flutură steagul tricolor. Manifestanţii au pancarte cu mesaje, printre care următoarele: "Toţi pentru justiţie", "Din dragoste pentru România", "#Rezist", "Hoţia şi prostia conduc România" şi "Braşov via Madagascar". Staţia de metrou şi pasajul de la Universitate sunt aglomerate, iar oamenii strigă "PSD, ciuma roşie". Jandarmeria Capitalei a informat că Jandarmeria călare este prezentă şi la nevoie va sprijini dispozitivele pedestre. De asemenea, pentru a putea gestiona în condiţii bune siguranţa celor care participă la protest, Jandarmeria Bucureşti are posibilitatea de a suplimenta dispozitivele de jandarmi cu efective din alte judeţe în cazul în care va fi nevoie. Atât grupările mobile, cât şi jandarmii călare sunt resurse care pot şi vor fi folosite la nevoie în funcţie de evoluţia situaţiei, a precizat Jandarmeria Capitalei. Mai mulţi protestatari au ajuns, sâmbătă, în Piaţa Univesităţii, pentru a participa la protestul "România spune nu corupţiei. Toţi pentru justiţie", aceştia adunându-se la fântână. Printre aceştia se află şi grupuri care au sosit din ţară. În Capitală au ajuns şi clujenii care au pornit pe jos, în 10 ianuarie, într-un "Marş al speranţei". Protestatarii, care au plecat în urmă cu zece zile din centrul oraşului Cluj-Napoca, au venit pe jos până la Bucureşti. Lor li s-au alăturat pe traseu mai multe persoane. Aceştia s-au oprit pentru câteva minute în faţa sediilor ALDE şi PSD, de pe bulevardul Kiseleff, şi în Piaţa Victoriei, purtând pancarte cu mesajele: "#Rezist", "#Corupţia ucide", "#Vă vedem", "#Next level", "PSD = ciuma roşie". Alte grupuri de protestatari din ţară au sosit cu trenul, aceştia reunindu-se în Gara de Nord, unde au afişat de asemenea bannere şi pancarte cu mesaje împotriva corupţiei şi a coaliţiei de guvernare. Programul marşului de protest de sâmbătă anunţat pe Facebook cuprinde adunarea în Piaţa Universităţii, la ora 18,00, plecarea către Parlament, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, CCR şi CNA, iar la ora 21,00 sosirea protestatarilor în faţa Palatului Parlamentului.