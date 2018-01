NAŢIONAL: Proteste în ţară împotriva PSD

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mii de oameni au ieşit în stradă sâmbătă seara în marile oraşe din ţară, pentru a protesta modificării legilor justiţiei în Parlament, precum şi împotriva PSD. Peste 2.000 de persoane protestau, la Cluj-Napoca, sâmbătă seară, în jurul orei 19,00, împotriva modificărilor la legile justiţiei şi împotriva PSD. Protestatarii s-au adunat lângă Monumentul Memorandiştilor începând cu ora 18,00 şi au purtat pancarte cu mesaje precum: "Suntem cu ochii pe voi", "Uniţi slavăm toată România", "Dragnea tot nu scapi de puşcărie", "Penalii n-au ce căuta la guvernare". De asemenea, ei au scandat "Hoţii", "Mincinoşii", "Jos PSD", "Jos Guvernul", "PSD Ciuma roşie", "Uniţi salvăm toată România". La Timişoara, circa 3.000 de persoane protestează, sâmbătă seara, în Piaţa Victoriei/Operei din Timişoara împotriva ’’caracatiţei Dragnea’’, participanţii montând o caracatiţă-butaforie în centrul căreia este Liviu Dragnea, iar ’’braţele’’ îi sunt susţinute de figurile cele mai cunoscute din arcul guvernamental şi parlamentar PSD-ALDE şi UDMR, Valer Dorneanu, Victor Ciorbea, ’’care-l sprijină’’ pe liderul social-democraţilor. După intonarea imnului de stat al României, vorbitorii au spus că actualii guvernanţi şi parlamentarii Puterii majoritare din Parlament ’’au reuşit să legifereze hoţia pentru a-i salva pe ceilalţi hoţi’’. ’’Strigaţi mai tare, democraţia nu e de vânzare’’, ’’Bucureşti, luptă Bucureşti’’, ’’Rezistăm, nu cedăm’’, ’’Vrem Justiţie nu corupţie’’, ’’Ieşiţi din casă dacă vă pasă’’, ’’Unitate’’, ’’uniţi salvăm toată România’’, sunt cele mai auzite sloganuri din mulţimea adunată în piaţa centrală. Au fost postate bannere cu parlamentarii PSD de Timiş Eugen Dogariu, Adrian Diaconu, Bianca Gavriliţă, Alfres Simonis, Adrian Pau, Matei Suciu şi deputatul ALDE Marian Cucşa, ’’cu ajutorul cărora au trecut actualele legi ale Justiţiei care legiferează hoţia’’. Sunt citite mesaje şi îndemnuri scrise transmise de oameni de cultură şi ai mediului academic timişorean participanţilor la protest, care cer în numele democraţiei şi a valorilor europene civilizate ’’să fie opriţi hoţii, cei care fac România de râs, acum, la Centenar, nu-i lăsaţi să ne terfelească istoria (...). Strigaţi-le că fură, că fug de judecată’’. La Sibiu, peste 200 de protestatari s-au strâns sâmbătă seara, în Piaţa Mare, în centrul istoric al oraşului, unde sunt aşteptate şi alte persoane, conform unora dintre cei prezenţi. Protestul de la Sibiu este împotriva celor de la PSD şi a Guvernului. La Botoşani, aproximativ 40 de persoane participă, sâmbătă, la un protest împotriva modificărilor la legile justiţiei. Protestul are loc în Piaţa Revoluţiei, manifestanţii fluturând steaguri şi afişând bannere cu mesaje împotriva partidului aflat la guvernare. Potrivit jandarmilor, nu au fost înregistrate incidente, iar acţiunea de protest este autorizată. La Iaşi, peste 400 de persoane au venit duminică seara în Piaţa Unirii pentru a protesta faţă de actuala guvernare, nemulţumiţi fiind de modificările legilor justiţiei. Ca şi la protestele anterioare, manifestanţii s-au adunat în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi scandează, printre fluierături, huiduieli şi zgomot de vuvuzele, lozinci prin intermediul cărora îşi manifestă nemulţumirile faţă de reprezentanţii guvernului: "Justiţie, nu corupţie", "PSD, ciuma roşie", "Parlament penal marş la Tribunal", "Demisia, demisia", "Legi pentru toţi, nu pentru hoţi", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi". La Galaţi, aproximativ 500 de persoane s-au adunat sâmbătă seara, în ciuda frigului şi a ninsorii, în faţa sediului Prefecturii, după care au plecat în marş spre Palatul Justiţie. Manifestanţii protestează faţă de modificarea legilor justiţiei şi a Codului Penal şi scandează: "Hoţii", "Jos labele de pe justiţie", "PSD, ciuma roşie", "Justiţie, nu corupţie" sau "Uniţi, salvăm toată România". Protestatarii au steaguri tricolore şi drapele ale Uniunii Europene. "Am ieşit în stradă ca să protestăm împotriva guvernanţilor, am venit ca să nu ne fie ruşine peste ani, nu ştiu dacă îi vom opri pentru că nu dau semne. Cred că vor da ordonanţa de urgenţă, vor prelua metoda Grindeanu, vor mai face mişcări, cu siguranţă, dar vreau să am conştiinţa împăcată şi din acest motiv protestez", a spus un protestatar. Un alt manifestant este decis să iasă în stradă până când se va renunţa la modificarea legilor justiţiei şi a Codului Penal. "Nu contează că ninge, războiul se duce în orice situaţie, şi vară, iarnă. Dacă vrei să câştigi trebuie să lupţi, iar lupta trebuie să fie continuă până la victorie. Din păcate, am avut speranţe în acest guvern care acum îşi bate joc de justiţie, de codul penal, vor să modifice absolut tot", a spus bărbatul. La Braşov, circa 200 de persoane s-au adunat în fata Prefecturii. La Bistriţa, protestul a început la ora 18.00, fiind circa 150 de persoane. Sunt 100 de persoane în stradă şi la Satu Mare, iar la Baia Mare circa 200. La Zalău sunt 70 de persoane pe platoul din centrul oraşului. La Târgu Mureş sunt 100 de oameni în stradă, iar la Arad protestează 200 de persoane.