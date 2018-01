LOCAL: Prins de jandarmi, cu cadelniţa sub geacă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică se plimba nestingherit pe lângă Parcul Pompierilor din oraşul Săveni, a atras atenţia jandarmilor aflaţi în serviciu în zonă din două motive. Primul a fost umflătura de sub geacă, pe care încerca să o ascundă vederii oamenilor legii, iar cel de-al doilea motiv a fost comportamentul ezitant al acestuia în momentul observării echipajului din cadrul Grupei de Supraveghere şi Intervenţie Săveni. Interceptat şi întrebat despre obiectul pe care îl dosea sub haine, bărbatul a scos la iveală o cadelniţă, pe care a recunoscut că a sustras-o din lumânărarul bisericii Sfântul Gheorghe, după ce a aprins, chipurile, o lumânare. Cadelniţa a fost restituită preotului paroh, care a estimat valoarea acesteia la aproximativ 400 de lei, iar făptuitorului i-au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.