NAŢIONAL: Avertizări Cod galben de viscol şi ninsori în 22 de judeţe

Un număr de 22 judeţe din Muntenia, Transilvania, Moldova şi Dobrogea se află luni sub avertizări Cod galben de ninsori şi viscol, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Astfel, până luni, la ora 11:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori valabil în 14 judeţe, respectiv în Caraş-Severin, Argeş, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea şi în zona de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova. În aceste zone vor predomina ninsorile, în general, însemnate cantitativ şi local se va depune strat consistent de zăpadă. De asemenea, până luni, la ora 22:00, judeţele Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea se vor afla sub avertizare Cod galben de intensificări susţinute ale vântului şi ninsori viscolite. În judeţele atenţionate vor predomina ninsorile, iar vântul va avea intensificări susţinute, cu viteze la rafala în general de 65-75 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii. Potrivit ANM, regiunile Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi sudul şi estul Munteniei sunt vizate până luni seara, la ora 22:00, de o informare meteorologică de ploi, lapoviţă, ninsoare şi intensificări ale vântului. Precipitaţiile vor fi în extindere treptată, începând cu regiunile vestice, şi vor cuprinde cea mai mare parte a ţării. În jumătatea de sud a ţării şi în zona montană se vor cumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp şi izolat, îndeosebi în Dobrogea, 30-35 l/mp. Până în dimineaţa zilei de luni, în Dobrogea vor predomina ploile, iar în Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi în sudul şi estul Munteniei vor fi precipitaţii mixte. În celelalte regiuni, iar în cursul zilei de luni şi în sud şi sud-est vor fi mai ales ninsori şi se va depune strat nou de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în vestul şi sudul teritoriului, cu viteze de 45-55 km/h, iar pe crestele montane, 60-70 km/h. În regiunile sud-estice vântul va continua să prezinte intensificări şi în noaptea de luni spre marţi (22/23 ianuarie) spulberând zăpada. Meteorologii au emis o prognoza meteo şi pentru municipiul Bucureşti, caracterizată de lapoviţă şi ninsoare, valabilă până luni seara, la ora 22:00. Astfel, în prima jumătate a zilei de luni (22 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii, la început sub formă de ploaie şi lapoviţă, apoi în special sub formă de ninsoare. Se va depune strat nou de zăpadă care va măsura în medie 6 - 8 cm, izolat posibil 10 - 12 centimetri. De asemenea, vântul va avea intensificări în special în prima parte a zilei de luni (22 ianuarie) cu viteze la rafală de 40 - 45 km/h. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar maxima va fi de 1 - 2 grade Celsius.