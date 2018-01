LOCAL: Copii din Coştiugeni, premiaţi de viceprimarul Cosmin Andrei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului, le-a făcut o bucurie imensă unor copii din Coştiugeni - Albeşti, iubitori ai poeziilor eminesciene. Ieri edilul s-a întâlnit cu şase copii din acest sat, dar şi cu profesorul Iustina Irimia Cenuşă şi preotul Teodor Cenuşă, parohul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Copiii au aflat de concursul organizat în 2014 de primarul Ovidiu Portariuc, în cadrul căruia o sută de copii, care au recitat integral Luceafărul, au primit câte o tabletă.

Sebastian Nechifor, elev în clasa a V-a, a învăţat Luceafărul şi a recitat poezia în cadrul unei manifestări organizate pe 15 ianuarie, la Coştiugeni. Luând exemplu frăţiorului ei, şi Ioana Nechifor a învăţat aproape toată poezia.

„Am văzut o postare a doamnei profesoare Iustina Irimia Cenușă. Doamna este un cetățean care face cinste acestui județ și care promovează Botoşaniul mai mult decât o fac autoritățile. Am considerat oportun să răsplătesc acest efort de a învăța poezia Luceafărul de către acești copii”, a declarat Cosmin Andrei. Sebastian şi Ioana Nechifor au primit câte o tabletă de la viceprimar. Ei sunt copiii dascălului care slujește alături de preotul Teodor Cenușă la Biserica din Coștiugeni. „Noi am fost astă vară cu părintele într-o excursie la Bacău. Pe drum a întrebat copiii ce poezii știu. Era și Sebastian și învăța pe atunci Eminescu. Și i-a plăcut. Știa Luceafărul pe jumătate. Între timp, doamna a preoteasă cu părintele le-a spus că va fi un concurs undeva la Botoșani și copilul a spus că vrea să câștige. A învățat, a avut ambiție, am rămas surprinși și bucuroși și emoționați. Iar sora lui a învățat odată cu el”, a spus tatăl copiilor.

Alături de cei doi fraţi, au recitat poezia şi Cristian Alexandru, Ioana Alexandru, Alexandra Maria Albu și Delia Mihaela Antoci. Cum nu ştia câţi copii vor veni în vizită, edilul i-a asigurat şi pe ceilalţi patru recitatori că vor primi şi ei câte o tabletă. Banii pentru tablete sunt asiguraţi de viceprimar, din bugetul familiei sale.

”Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți, este un gest nobil pe care l-ați făcut ca să ajutați acești copii”, le-a spus viceprimarul soților Cenușă. Teodor Cenușă a arătat că este surprins cât de receptivi şi câte calităţi au copiii din Coştiugeni. Iustina Irimia Cenuşă face parte din grupul „Fetele din Botoşani” care au făcut o promovare extraordinară Botoşaniului prin melodia „Hai la Botoşani!”.

„Pentru ca asta consider eu că înseamnă să-l sărbătoreşti pe Eminescu şi pentru ca lucrurile bune începute trebuie continuate, astăzi am premiat câţiva copii entuziaşti ce şi-au rupt din timpul de joacă pentru a învăţa Luceafărul. Promit că, pe viitor, voi sprijini astfel de manifestări, printr-o propunere în Consiliul Local Municipal vizând alocarea de fonduri pentru premierea tinerilor ce manifestă înclinaţii către poezie şi frumos”, a scris pe contul său de facebook viceprimarul, după întâlnirea cu copiii şi cu soţii Iustina şi Teodor Cenuşă.