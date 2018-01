LOCAL: Drogurile tradiţionale, preferatele elevilor. Alcoolul şi tutunul fac şi ele ravagii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La nivelul județului Botoșani, 5% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite și/sau NSP (Noi Substanţe Psihoactive) și/ sau tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală și/sau inhalanți și/sau steroizi anabolizanți. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la nivelul judeţului Botoşani. Studiul a fost implementat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Botoşani în perioada 10 mai - 10 iunie 2016 în 13 unităţi de învăţământ, iar rezultatele au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă. Au fost aplicate un număr de 746 de chestionare, pe o populaţie şcolară de aproximativ 15.000 de elevi, cu o eroare de ± 3,5%, la un nivel de încredere de 95%. Potrivit lui Vlad Axinciuc, şeful CPECA Botoşani, datele cercetării sunt structurate pentru toate cele trei tipuri de prevalenţe: consumul de-a lungul vieţii, al ultimului an şi al ultimei luni (30 de zile). Astfel, 3% dintre cei chestionaţi au declarat că au consumat droguri cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar 1% cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. 4% dintre elevi au declarat că au consumat canabis/hașiș cel puţin o dată în viaţă; 3% au declarat că au fumat cel puţin o dată în ultimele 12 luni și 0,4% în ultimele 30 de zile. 0,8% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață NSP (Noi Substanţe Psihoactive). Pentru ambele sexe se înregistrează aceeași valoare, iar comparativ în funcție de anul de studiu, cea mai mare valoare se înregistrează pentru elevii din clasa a X-a - 1,6% au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață NSP. Conform aceloraşi surse, aproximativ jumătate (47%) dintre elevi au declarat că au fumat cel puţin o dată în viaţă, o treime (34%) cel puţin o dată în ultimele 12 luni, iar unul din patru (25%) au declarat că au fumat cel puţin o dată și în ultimele 30 de zile. Comparativ pe an de studiu, cele mai mari valori se înregistrează în cazul elevilor din clasa a XII-a, urmați de cei din clasa a X-a. În ceea ce priveşte consumul de alcool, analiza datelor indică faptul că majoritatea adolescenţilor (90%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă, iar mai mult de jumătate (54%) au consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. Pentru toate cele 3 tipuri de prevalențe, sunt valori semnificativ statistic mai mari în cazul băieților, iar comparativ pe an de studiu, pentru toate cele 3 tipuri de prevalențe, cea mai mare valoare este pentru elevii din clasa a XII-a. În ceea ce privește consumul de alcool cu medicamente, 1,5% dintre adolescenţi au consumat alcool cu medicamente cel puţin o dată în viaţă; iar jumătate dintre aceștia (0,7%) au declarat că au consumat cel puțin o dată și în ultimele 30 de zile. În urma analizării acvestor rezultate, reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog au ajuns la o serie de concluzii care arată că majoritatea adolescenţilor (90%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă, aproximativ jumătate (47%) au fumat cel puţin o dată în viaţă, aproximativ jumătate (45%) au consumat alcool în exces,cel puțin o dată în viață, ajungând la starea de ebrietate, 5% dintre elevi au consumat cel puțin o dată în viață droguri (inclusiv tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală, inhalanți sau steroizi anabolizanți), 1,5% au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool cu medicamente. "Datele cercetării sugerează un consum axat pe "drogurile clasice/tradiționale“, iar după tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de-a lungul vieții de canabis/hașiș – 4%", a adăugat Vlad Axinciuc.