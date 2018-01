NAŢIONAL: Angajat al unui centru social concediat pentru sex cu o asistată cu handicap

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat, angajat al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială (CIAS) "Alexandru" din Carei, a fost concediat după ce a întreţinut relaţii sexuale cu o tânără de 19 ani cu handicap grav, cazul urmând să fie anchetat şi de poliţişti, a declarat marţi, pentru AGERPRES, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare, Mariana Dragoş.

"Noi ieri (luni - n.r.) am fost sesizaţi de către şeful de centru, am trimis o comisie acolo, domnul a dat o declaraţie în care spune că s-a întâmplat acel lucru, dar cu acordul tinerei, şi din punctul nostru de vedere astfel de oameni nu au ce căuta în sistem. I s-a desfăcut contractul de muncă pe loc. Urmează să sesizăm Poliţia, să vedem dacă se pune problema unui viol, fata totuşi are un anumit grad de handicap, dacă are discernământ, dacă a avut. Tânăra este din Carei, de-a lungul timpului a fost la Congregaţia Surorilor Piariste, acolo a creat probleme de comportament specifice gradului de încadrare. Când măicuţele nu s-au mai descurcat cu ea, au apelat la serviciile noastre, a fost la o casă de tip familial din Tăşnad, din 2013 e la noi în sistem, iar la CIAS ’Alexandru’ Carei este din 12 ianuarie", a declarat Mariana Dragoş.

Potrivit acesteia, urmează ca poliţiştii să preia cazul şi să stabilească dacă este vorba despre vreo faptă penală, evenimentul petrecându-se în afara centrului şi în afara programului de lucru.

Bărbatul concediat era angajat pe post de electrician.