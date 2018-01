NAŢIONAL: Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, doreşte uniformizarea salariilor în învăţământ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Educației, Liviu Pop, s-a întâlnit la Târgu-Jiu, cu mai mulți directori de unități de învățământ și cu inspectorii școlari din zona Olteniei. Ministrul merge în orașele mari din țară, pentru a afla problemele din teritoriu. Ministrul a susținut o conferință de presă înainte de întâlnirea cu cadrele didactice. Demnitarul nu le-a adus vești bune profesorilor, care ar putea pierde unele sporuri. Liviu Pop spune că profesorii din o sută de școli și-au acordat anumite sporuri, beneficii care vor fi anulate printr-o hotărâre de Guvern. Un alt subiect abordat a fost posibilitatea desființării unor școli. Ministrul a infirmat informațiile apărute, dar nu a negat ca unele școli ar putea fi comasate. Întrebat dacă se teme de remaniere, Pop a spus ca nu are emoții. România din păcate are cea mai mică perioadă de conducere a unui ministrul al Educației. Suntem cu o medie de șase luni de zile. În medie în România, un ministrul al Educației are viață șase luni de zile, a spus Liviu Pop.