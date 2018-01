NAŢIONAL: Cabinetul Dăncilă cu sau fără cercetaţi penal

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu propriile criterii de integritate puse în sertar, social-democrații cu probleme penale pot fi desemnați miniștri. Vom afla mâine, când PSD face publică lista cabinetului Dăncilă. Ultimul intrat în atenția DNA, vicepremierul Paul Stănescu, a anunțat azi că se va retrage dacă va fi inculpat într-un dosar penal. Conducerea social-democrată decide astăzi, într-o nouă ședință de Comitet Executiv, cine rămâne, cine pleacă și cine vine la Palatul Victoria. Între timp, Liviu Dragnea s-a mai consultat cu lideri de filiale. În ultimele ore s-a vehiculat tot mai mult revenirea în funcție a fostului ministru Sevil Shhaideh, dar și a Rovanei Plumb, ca vicepremier fără portofoliu. Ambele sunt anchetate pentru abuz în serviciu în Dosarul Belina. Acum, situația lor nu mai e un obstacol, după modificarea statutului decis luni de liderii PSD. (n.r., întrebare pentru Liviu Dragnea): Membrii PSD care sunt cercetaţi penali pot face parte din viitorul Guvern? Liviu Dragnea: "Da!" Codrin Ștefănescu, secretar general-adjunct al PSD: "Bineînțeles că nu am mai ținut cont de acest articol. De ce? Pentru că putem. Da, putem, la cât am fost de vânați" (interviu pentru Adevarul.ro). Amenințat de redeschiderea unui dosar penal, unul dintre actualii vicepremieri rupe însă frontul. (n.r., președintele Dragnea a spus că nu e nicio problemă sa fie oameni anchetați penal în guvern). Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării, vicepremier: "Am spus, declarația mea e o certitudine, în momentul în care voi fi inculpat în acest dosar, eu, Paul Stănescu, îmi depun imediat demisia la premier". Premierul desemnat preferă să paseze la partid responsabilitatea formării echipei. Viorica Dăncilă, premierul desemnat: "Nu pot să știu care e penal, care nu e penal, gândiți-vă că eu sunt europarlamentar și am votat o directivă europeană care spunea că există prezumția de nevinovăție". Klaus Iohannis, președintele României: "Persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal sau care sunt în curs de a fi judecate penal sau care au condamnări penale n-au ce căuta în fruntea statului". Dincolo de avertisment, șeful statului nu are nicio pârghie pentru a împiedica astfel de desemnări. Dreptul de veto aparține numai Parlamentului, președintele fiind nevoit să semneze lista cu miniștri propuși și să investească guvernul.