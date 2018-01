INTERNAŢIONAL: 27 ianuarie ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ziua de 27 ianuarie a devenit Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului în urma rezoluţiei 60/7, adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Rezoluţia ONU respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau parţial, şi felicită statele care s-au angajat în mod activ în conservarea siturilor care au servit ca lagăre de exterminare naziste, lagăre de concentrare, lagăre de muncă forţată şi închisori în timpul Holocaustului, potrivit ONU. Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 61/255 adoptată la 26 ianuarie 2007 condamnă, de asemenea, orice negare a Holocaustului şi îndeamnă toate statele membre să respingă fără rezerve negarea Holocaustului. Manifestările organizate în vederea comemorării victimelor Holocaustului se desfăşoară în 2018 sub genericul "Rememorarea Holocaustului şi educaţia: responsabilitatea noastră comună". Potrivit ONU, tema scoate în evidenţă dimensiunea universală a Holocaustului şi încurajează educaţia privind această tragedie, astfel încât generaţiile viitoare să respingă cu fermitate toate formele de rasism, violenţă şi antisemitism. Programul pentru Holocaust şi Programul Outreach, implementate de ONU, programe în cadrul cărora tinerii sunt educaţi şi informaţi despre Holocaust, în colaborare cu Muzeul Holocaustului din Houston au realizat un set de 14 postere în cadrul expoziţiei "The Butterfly Project: Remembering the Children of the Holocaust" pentru afişarea pe reţeaua globală a centrelor de informare ale Naţiunilor Unite. Expoziţia subliniază impactul Holocaustului asupra copiilor şi prezintă o iniţiativă educaţională numită "The Butterfly Project" dezvoltată de Muzeul Holocaustului din Houston. Afişele vor fi disponibile în toate cele şase limbi oficiale ale ONU. În 2017, la 23 ianuarie, Misiunea Permanentă a României a lansat, la sediul ONU, expoziţia fotografică intitulată "Educaţie şi Memorie. Holocaustul din România", realizată în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel". Vernisajul expoziţiei a deschis seria de activităţi de comemorare a Zilei internaţionale a Holocaustului organizate la sediul ONU, în perioada 23-27 ianuarie 2017, şi având ca temă "Holocaust Remembrance: Educating for a Better Future ". Expoziţia "Educaţie şi Memorie. Holocaustul din România" includea o scurtă istorie a Holocaustului din România, cu marcarea pogromului de la Iaşi, din 1941, precum şi istoriile personale curajoase ale unor români desemnaţi "Drepţi între Popoare", pentru sprijinul oferit comunităţii evreieşti în acea perioadă întunecată a istoriei contemporane.