LOCAL: Cătălin Rotundu - Nu putem merge mult timp înainte cu asemenea guvernare

Liderii liberalilor botoşăneni sunt nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă în judeţ, pe fondul măsurilor luate la nivel central. „Noi rămânem doar cu contracte semnate, cu dorinţa de a face. Ce-i mai trist, este că noi primarii prindem în fiecare ani bani pentru a ne îndeplini promisiunile noastre şi ceea ce am propus cetăţenilor în localităţi şi din cauza acestei guvernări iresponsabile nu reuşim mare lucru. Şi iată că în 2017 această guvernare a reuşit să ia colegilor primari şi excedentul pentru prima dată, adică partea pe care am pus-o la capitolul de dezvoltare a fost diminuată cu 50%. Dacă am avut un ban pus de o parte pentru un proiect pe care urma să-l implementăm în acest an, guvernarea PSD ne-a luat 50% din acei bănuţi. Soluţia e probabil să nu mergem mai repede, să-i depăşim pe cei din UE şi să nu se vadă pantalonii rupţi la spate. PNL înţelege situaţia ţării şi noi cei de aici din judeţul Botoşani cred că înţelegem ce se întâmplă şi cu judeţul nostru. Am avut parte de un an în care am citit tot felul de materiale publicitare. Cred că a venit momentul ca noi să preluăm iniţiativa. Lucrăm deja la ceea ce înseamnă programul pentru judeţul Botooşani, să începem să revedem priorităţile acestui judeţ şi să încercăm să găsim şi completarea echipei noastre de conducere la nivel de partid, în aşa fel încât să fim mult mai responsabili faţă de cetăţean. Nu putem merge mult timp înainte cu asemenea guvernare”, a declarat Cătălin Rotundu, primarul comunei Dângeni şi secretarul general al PNL.

Acesta a anunţat că PNL Botoşani a atras noi membri, oameni care nu au mai făcut politică şi care lucrează în diferite comisii ale partidului.

„Avem oameni noi în PNL. Oameni tineri, care au terminat facultăți, inclusiv în afară. Vor să se implice. Asta este soluția, de a aduce în politică oameni bine pregătiți. Politica făcută până acum nu mai ține”, a mai afirmat Cătălin Rotundu.