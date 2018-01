SPORT: Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki în finala Australian Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oară cucerirea unui titlu de Mare Şlem, după ce a pierdut două finale la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Wozniacki (27 ani), care de luni va fi din nou numărul unu mondial, după o pauză mai lungă de şase ani, cucereşte primul său Grand Slam, la a treia finală jucată (a pierdut la US Open în 2009 şi 2014). Simona Halep a fost aproape de a izbuti performanţa carierei, după ce a condus cu 4-3 în decisiv, însă a pierdut setul, deşi a servit de două ori. Halep a fost mai ofensivă decât daneza, care a demonstrat de ce este considerată jucătoarea cu cea mai bună defensivă din circuitul profesionist, salvând mingi incredibile, însă românca a plătit şi preţul pentru un turneu epuizant, dus până în finală în ciuda unei accidentări la gleznă în primul tur, după probleme la glezna dreaptă în urma semifinalei cu Kerber şi după o finală desfăşurată pe o căldură insuportabilă (32 grade Celsius), care a făcut-o să ceară intervenţia medicului în setul al doilea. Wozniacki a început mai bine meciul şi a condus cu 3-0 în primul set, dar apoi Halep a reuşit să îşi calibreze loviturile şi a revenit în meci. Wozniacki a avut 5-2, dar Simona şi-a făcut serviciul şi a reuşit primul său break, iar apoi a egalat, 5-5. Cele două au ajuns în tiebreak, unde daneza a fost mai precisă, reuşind să se impună clar, cu 7-2. Halep a început bine setul al doilea, conducând graţie serviciului cu 1-0 şi apoi 2-1, la capătul unui ghem în care a salvat patru mingi de break. Dup[ ce a acuzat o stare de slăbiciune la scorul de 3-2 şi dureri la coapsă la 4-3 în favoarea sa, constănţeanca a reuşit un nou break, a salvat apoi trei mingi de break, transformând al treia minge de set (6-3). Din cauza căldurii excesive înaintea setului decisiv a fost aplicată regula celor 10 minute de pauză. Wozniacki a început mai bine setul al treilea, a condus cu 2-0, dar Halep a reuşit să recupereze break-ul la capătul unui ghem disputat, care a fructificat abia a şasea sa minge de 1-2. Daneza a câştigat din nou contra serviciului, pentru 3-1, însă Halep nu a renunţat la luptă, a jucat agresiv şi a reuşit să egaleze, 3-3. Simona a preluat conducerea, după un ghem câştigat pe serviciul adversarei (4-3), dar Wozniacki a cerut timeout medical, primind îngrijiri la genunchiul stâng. Pauza a scos-o pe Simona din ritm şi Caroline Wozniacki a câştigat ultimele trei ghemuri şi meciul, după ce a salvat formidabil mingi trimise de Halep. Halep, care a salvat trei mingi de meci în faţa americancei Davis şi două în semifinala cu Kerber, s-a înclinat după două ore şi 50 de minute de joc. Românca a avut 6 aşi în acest meci, a făcut o dublă greşeală, a avut procentaj de puncte reuşite cu primul serviciu de 64%, 46% cu al doilea serviciu, 41% la mingile de break (5/12), 40 de mingi direct câştigătoare, 47 de erori neprovocate, 108 puncte. Wozniacki, care a fost şi ea nevoită să salveze două mingi de meci în faţa croatei Fett, a avut 2 aşi, a comis 6 duble greşeli, procentaj de 66% la primul serviciu, 51% la serviciul al doilea, 35% mingi de break fructificate (35%), 25 de winners, 28 erori neprovocate, 110 puncte. Până în finală, Simona a înregistrat următoarele rezultate: 7-6 (5), 6-1 cu Destanee Aiava (Australia), 6-2, 6-2 cu Eugenie Bouchard (Canada), 4-6, 6-4, 15-13 cu Lauren Davis (SUA), 6-3, 6-2 cu Naomi Osaka (Japonia), 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova (Cehia/N. 6), 6-3, 4-6, 9-7 cu Angelique Kerber (Germania/N. 21). Parcursul danezei Wozniacki până în ultimul act: 6-2, 6-3 cu Mihaela Buzărnescu (România), 3-6, 6-2, 7-5 cu Jana Fett (Croaţia), 6-4, 6-3 cu Kiki Bertens (Olanda/N. 30), 6-3, 6-0 cu Magdalena Rybarikova (Slovacia/N. 19), 6-0, 6-7 (3), 6-2 cu Carla Suarez Navarro (Spania), 6-3, 7-6 (2) cu Elise Mertens (Belgia). Wozniacki are acum 5-2 în meciurile directe cu Halep, în faţa căreia s-a impus în ultimele patru confruntări. Halep a învins în 2013 în semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, şi în 2015 în semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a câştigat în 2012 în optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, în 2015 în semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, în 2017 în sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, şi la Turneul Campioanelor de la Singapore, în grupă, cu 6-0, 6-2. Halep va pierde locul 1 mondial pe care îl ocupa din data de 9 octombrie (16 săptămâni consecutive). Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni şi 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, în timp ce Halep a fost recompensată cu 2 milioane de dolari şi 1.300 de puncte.