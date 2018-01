INCEPERE PROIECT „DEZVOLTAREA SC GENERAL SPORT FIELD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MONTARE SI MENTENANTA GAZON ARTIFICIAL”, cod SMIS 106472

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Comunicat de presă

Data 29.01.2018

SC GENERAL SPORT FIELD SRL anunta lansarea proiectului „DEZVOLTAREA SC GENERAL SPORT FIELD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MONTARE SI MENTENANTA GAZON ARTIFICIAL”, cod SMIS 106472, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 826.441,65 lei, iar finantarea nerambursabila 555.530,52 lei.

Obiectivul general al proiectului este:

Dezvoltarea GENERAL SPORT FIELD SRL pe piata serviciilor de montare si mentenanta terenuri de sport cu gazon artificial

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Modernizarea si completarea bazei materiale prin achizitia de utilaje specifice pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

2. Completarea gamei de servicii prin introducerea serviciilor de dezinstalare gazon artificial si reciclare a materialelor de umplere, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

3. Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin cresterea numarului mediu de angajati cu 3 (trei) fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare, pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care se va finaliza investitia si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului).

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Data publicarii anuntului: 29.01.2018

SC GENERAL SPORT FIELD SRL

Loc implementare: Municipiul Dorohoi, Str. Aprodu Purice, Nr. 5D, Cod postal 715200, Jud. Botosani

Tel. 0740 273552 / Fax: 0233 222260

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

SC GENERAL SPORT FIELD SRL

Initiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.