LOCAL: Adepţi ai lui Bachus prinşi la volan

Sancţiunile par să nu-i mai sperie pe şoferii care au făcut o obişnuinţă de a urca băuţi la volan. După valul de şoferi turmentaţi de la sfârşitul săptămânii trecute, în ultimele 24 de ore poliţiştii au mai depistat alţi doi botoşăneni care au plecat la drum cu maşinile, deşi erau sub influenţa băuturilor alcoolice. Ieri, de exemplu, poliţiştii Biroului Rutier au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 26 de ani, care conducea un autoturism pe strada Teatrului din municipiul Botoşani. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la Spitalul Judeţean Botoşani pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Azi-noapte, poliţiştii oraşului Flămânzi au depistat şi ei în trafic un tânăr în vârstă de 25 de ani care conducea un autoturism pe strada Şiştac de pe raza localităţii de domiciliu. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la Spitalul Judeţean Botoşani pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În ambele cazuri, şoferii s-au ales cu un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.