LOCAL: Verificări la dosarele revoluţionarilor cerute de reprezentantul veteranilor botoşăneni

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, colonelul (r) Gheorghe Jalbă, reprezentantul Filialei Botoşani a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, a adus în atenţie problema drepturilor revoluţionarilor. „Pun întrebarea pentru toţi cei din partea asta a mesei (liderii pensionarilor – n.red.) la Botoşani a fost Revoluţie? Am văzut de la doamna Anton (directorul Casei Judeţene de Pensii - n.red.), în 2016 erau 47 de revoluţionari, acum a mai apărut unul, sunt 48. Prin Instituţia Prefectului pot fi făcute demersuri şi să se verifice dosarele celor 48 de revoluţionari. Eu am fost la acea unitate militară prin anul 1994 şi am văzut cum se făceau dosarele de revoluţionar”, a spus Gheorghe Jalbă. Răspunsul a venit din partea prefectului Dan Şlincu. „La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se face o evaluare a tuturor cazurilor cu revoluţionari. Noi am trimis documentaţia”, a spus Dan Şlincu.