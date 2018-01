NAŢIONAL: Atacurile Turciei s-au intensificat în nordul Siriei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera între Turcia şi enclava kurdă Afrin, în nordul Siriei, unde civilii plătesc un preţ greu pentru ofensiva pe care preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declară hotărât să o continue, relatează France Presse. Turcia desfăşoară din 20 ianuarie o ofensivă în regiunea Afrin împotriva miliţiei kurde Unităţile de apărare a poporului (YPG), considerată drept ’teroristă’ de către Ankara, dar aliat preţios al Washingtonului în lupta împotriva radicalilor islamişti. Ca reacţie la această operaţiune, autorităţile semiautonome kurde au anunţat că nu vor participa la negocierile privind conflictul sirian organizate marţi de Rusia în staţiunea Soci, de la Marea Neagră. Luni, ’loviturile aeriene s-au intensificat, fiind urmate de tiruri de artilerie’ în nordul şi vestul enclavei Afrin, situată la frontiera cu Turcia, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane, forţele turce şi rebelii sirieni aliaţi au preluat controlul asupra a opt localităţi de-a lungul frontierei de la începutul operaţiunii. Cel puţin 14 persoane, între care cinci copii, şi-au pierdut viaţa duminică în loviturile aeriene turce care au vizat regiunea, a precizat OSDO, victime ce ridică la 55 bilanţul civililor ucişi de la începutul ofensivei Turciei. Evocată de mai multe luni, intervenţia turcă în Afrin a fost precipitată de anunţul privind crearea unei ’forţe frontaliere’, incluzând YPG, de către coaliţia internaţională antijihadistă condusă de Washington. Ankara nu a acceptat niciodată autonomia de facto stabilită de kurzi în nordul şi nord-estul Siriei ca urmare a conflictului care devastează ţara din 2011, temându-se că propria comunitate kurdă ar putea nutri aspiraţii similare. În pofida tensiunilor în creştere între Turcia şi SUA, doi aliaţi în cadrul NATO, preşedintele Recep Tayyip Erdogan s-a declarat duminică hotărât să extindă ofensiva spre est, în special spre oraşul Minbej controlat de kurzi, unde Washingtonul are desfăşurate trupe. "Teroriştii nu vor putea scăpa de sfârşitul dureros care îi aşteaptă, nici la Afrin, nici la Minbej’, a spus el. ’Graniţa (siriană) va fi curăţată’, a adăugat Erdogan. Ignorând apelurile americane la ’reţinere’, Ankara a somat sâmbătă SUA să-şi retragă militarii desfăşuraţi la Minbej. Într-un editorial publicat de cotidianul The New York Times, şeful diplomaţiei turce Mevlüt Cavusoglu a reproşat SUA că ’înarmează o organizaţie teroristă care atacă’ Turcia, referindu-se la YPG. Dar combatanţii kurzi susţinuţi de Washington au fost în cea mai mare parte în prima linie a luptei împotriva Statului Islamic în Siria, unde au cucerit în luna octombrie Raqqa, capitala de facto a Statului Islamic. De la 20 ianuarie, în confruntări şi-au pierdut viaţa şapte soldaţi turci, conform Ankarei, în timp ce OSDO furnizează un alt bilanţ: 76 de rebeli pro-turci au fost ucişi, precum şi 78 de combatanţi kurzi. Mai multe ţări, între care Germania şi Franţa, precum şi UE şi-au exprimat preocuparea faţă de intervenţia turcă ce a complicat şi mai mult situaţia în Siria, unde războiul a făcut peste 340.000 de morţi din 2011. Luptele continuă şi pe alte fronturi în Siria. Astfel, cel puţin 33 de civili au fost ucişi în ultimele 24 de ore în urma raidurilor aeriene ale regimului sirian în provincia Idlib (nord-vest), unde o operaţiune împotriva jihadiştilor este în curs de desfăşurare, conform AFP. Numai în cursul zilei de luni, raidurile regimului au ucis 16 civili, între care 11 persoane care se aflau într-o piaţă din oraşul Saraqeb, conform OSDO.