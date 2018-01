SPORT: Golofca: Nu vreau să mai vorbesc despre FCSB!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Golofca a declarat că deşi nu a reuşit la FCSB, experienţa la roş-albaştri îl va ajuta mult în încercarea de a-şi îndeplini obiectivele pe viitor.

„Nu am fost afectat deloc, vă dați seama, nici nu știu ce să spun, chiar nu stiu ce să spun despre perioada de la Steaua. Nu vreau să mai vorbesc despre Steaua! Mă bucur că am făcut parte din lotul lor în turul campionatului, dar îmi pare rău că nu am reușit să-i ajut mai mult. Sunt fericit pentru că m-am întors la Botoșani. Am acumulat ceva experiență acolo, așa că sunt ambiționat să am în continuare reușite. Nu m-au deranjat criticile patronului, pentru că nu citeam presa, așa că nu am avut nicio problemă cu asta”, a spus Golofca.

Fotbalistul, care nu a prins în tricoul FCSB-ului decât opt meciuri s-a arătat încrezător în şansele formaţiei pregătite de Costel Enache de a prinde play-off-ul. „Pentru mine, e important acum să joc cât mai bine la Botoșani, să prindem play-off-ul și vom vedea de la vară ce se va întâmpla. Cât despre Steaua, sincer, nu știu de ce nu am convins acolo, deși mi-am dorit foarte mult. Asta este, nu am reușit, dar nu sunt nici primul, nici ultimul jucător care a fost și nu s-a impus. Nu este nici o problemă pentru mine, mă antrenez în continuare foarte bine și vom vedea ce ne rezervă viitorul”, a conchis Golofca.