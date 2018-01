SPORT: Monica Niculescu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Taipei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a dispus cu 6-0, 1-6, 6-4 de kazaha Zarina Dias, a şasea favorită. Niculescu (30 ani, 99 WTA) s-a impus după două ore de joc, la capătul unui meci cu multe răsturnări de situaţie în setul decisiv. Monica a dominat categoric primul set, adjudecat la zero în doar 27 de minute. În actul secund, ghemul al treilea a influenţat soarta setului, revenind jucătoarei kazahe după ce Niculescu a irosit două mingi de break. Dias a dominat restul setului şi s-a impus cu 6-1. În decisiv, Dias a început mai bine şi a condus cu 2-0, Niculescu a revenit şi a egalat, dar apoi niciuna dintre jucătoare nu a reuşit să îşi fructifice serviciul până la 4-4. Niculescu a fost cea care a rupt seria şi apoi a reuşit să se impună la zero pe serviciul kazahei, câştigând partida. Fiecare jucătoare a avut câte un as, Dias a comis 4 duble greşeli, Niculescu 3, Dias a avut 29 de lovituri direct câştigătoare, faţă de 15 ale Monicăi, kazaha a făcut 41 de erori neforţate, iar românca a avut 19. Bilanţul meciurilor directe era egal, 1-1, după ce Monica s-a impus în 2010, în primul tur la Taşkent, cu 6-3, 6-7 (2), 6-2, iar Dias a câştigat în 2014 în calificări la Cincinnati, cu 6-2, 6-2. Monica Niculescu şi-a asigurat un cec de 6.175 dolari şi 60 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe învingătoarea dintre germanca Sabine Lisicki şi japoneza Nao Hibino. Ana Bogdan va juca joi în optimi, cu Eugenie Bouchard (Canada).