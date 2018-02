LOCAL: Incendiul din Centrul vechi provocat de un scurtcircuit. Chiriaşii au dormit la hotel

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Incendiul izbucnit ieri seară în Centrul vechi al municipiului a fost provocat cel mai probabil de un scurtcircuit electric. Aceasta este concluzia reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă care spun că flăcările au distrus o parte din acoperişul clădării precum şi câteva lucruri depozitate în pod. Chiriaşii care locuiesc în două camere aflate în imediata vecinătate a zonei cuprinsă de flăcări spun că mare parte din lucrurile personale au fost îmbibate cu apă ca urmare a intervenţiei pompierilor. „Nu am putut rămâne în locuinţă. A trebuit să mergem să dormim la hotel. Norocul meu a fost că mai aveam nişte bani puşi deoparte şi am avut cu ce să mergem la hotel”, a spus Miraj T., titularul contractului de închiriere, care susţine că scurtcircuitul care a generat incendiul ar fi fost provocat de instalaţia electrică veche a clădirii. „Eu când m-am mutat, am tras o linie separată, nouă. Scurtcircuitul s-ar fi produs într-o doză de pe instalaţia veche, peste care s-au găsit şi câteva saltele din paie. Cine ştie, doza s-a încălzit şi a aprins saltelele. Numai pompierii ştiu ce au găsit acolo”, a adăugat Miraj T. Aseară, în Centrul vechi al municipiului ar fi ajuns şi primarul municipiului, Cătălin Flutur, care a dorit să se informeze direct despre situaţia creată, situaţia celor care locuiesc acolo şi de starea clădirilor. Alte două incendii au izbucnit în Albești și Rădăuți Prut, cel mai probabil din cauza jocului copiilor cu focul și a unui coș de fum neprotejat termic față de materiale combustibile. Pentru stingerea celor trei incendii şi înlăturarea efectelor au intervenit, în total, 38 de pompieri militari şi voluntari. Pompierii spun că au salvat şi protejat de foc bunuri materiale în valoare de aproape 300.000 lei. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă recomandă populaţiei judeţului să respecte, atât acasă, cât şi la locul de muncă, normele generale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pentru a se evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.