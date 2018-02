NAŢIONAL: Grefierii protestează faţă de scăderea salariilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Grefierii de la instanţele şi parchetele din ţară protestează joi faţă de scăderea salariilor celor cu funcţii de execuţie şi de conducere cu o vechime mai mare de 15 ani, ca urmare a elaborării unei grile de salarizare "proaste" şi având în vedere trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, a declarat preşedintele Asociaţiei Grefierilor din România, Denisa Dindăreanu. "Este vorba despre un protest, o grevă japoneză, prin care nu se opreşte activitatea instanţelor şi parchetelor ci doar se poartă banderolă albă în semn de protest pentru scăderea salariilor grefierilor cu funcţii de execuţie şi de conducere cu vechime mai mare de 15 ani", a precizat Denisa Dindăreanu. Ea a adăugat că decizia de a protesta vine ca urmare a elaborării unei grile de salarizare "proaste" şi trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Dindăreanu a menţionat că greva se desfăşoară la nivelul întregii ţări, participând la protest şi grefierii care nu sunt afectaţi de măsuri. "La nivelul întregii ţări, grefierii instanţelor şi parchetelor protestează în mod solidar, chiar şi cei care beneficiază de o creştere nesemnificativă din punctul nostru de vedere, raportat la condiţiile de muncă şi volumul de muncă, protestează în semn de solidaritate pentru colegii care au vechime de peste 15 ani şi cărora li se vor scădea salariile", a spus preşedintele Asociaţiei Grefierilor. Aceasta a susţinut că salariile ar urma să scadă cu sume cuprinse între 5 şi 500 de lei. "Noi am solicitat atât Ministerului Muncii cât şi Ministerului Justiţiei să reanalizeze această grilă având în vedere scăderea salariilor. Salarizarea pentru data de 1 ianuarie nu a fost emisă încă pentru toate unităţile, doar anumite unităţi de parchet au emis grila de salarizare, instanţele încă nu, iar din simularea salariilor pe care le-am avut în plată, majorate cu 25%, reiese o scădere a salariilor cuprinsă între 5 lei şi 500 de lei", a explicat Dindăreanu. Denisa Dindăreanu a mai spus că în viitor există posibilitatea unui protest spontan prin întreruperea activităţii. "Noi intenţionăm să sesizăm din nou Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii cu aceste probleme, însă de un an de zile de când s-a pus în dezbatere legea salarizării nu am obţinut absolut nimic şi nu am fost ascultaţi şi în viitor poate fi vorba şi despre un protest spontan prin întreruperea activităţii", a mai afirmat ea.