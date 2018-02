SPORT: Costel Enache înaintea meciului cu Juventus: Nu-i simt pe jucători aşa cum mi-aş fi dorit!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ciuda faptul că elevii săi sunt mari favoriţi în partida de duminică cu formaţia care dup 22 de etape scurse din acest campionat deţine lanterna campionatului fiind pe ultimul loc cu doar 9 puncte acumulate, Costel Enache a ţinut să le transmită elevilor săi că simpla lor prezenţă pe teren nu va fi suficientă în încercarea de a-şi trece în dreptul lor la finalul celor 90 de minute de joc toate cele trei puncte puse în joc şi a spus că nu-i simte aşa cum şi i-ar dori înaintea acestui meci.

„Din păcate pe jucători nu-i simt aşa cum mi-aş fi dorit. Aș fi vrut mai multă concentrare, mai mare responsabilitate în ceea ce am făcut până acum dar trebuie să-i înțeleg. Cu toții trăim mai intens lucrurile, avem și noi stările sufletești mai noi, mai puțin cunoscute și poate le gestionăm în moduri diferite. Nu este chiar simplu să integrezi jucătorii în trei săptămâni nici măcar uman, cu atât mai puţin din punct de vedere tehnico-tactic. Nu am avut la dispoziție foarte mult timp pentru a pune lucrurile la punct, din păcate și vremea a fost nefavorabilă din momentul în care am venit în țară dar idei de bază cred că s-au legat. Eu consider că ne-am întărit față de anul trecut pentru că am adus jucători care se mulează mai bine pe modelul de joc, nu neapărat că au calitate față de ceilalţi”, a declarat Costel Enache.