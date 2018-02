SPORT: Propus de Iftime la FCSB, Cobrea anunţă: Nu se pune problema de aşa ceva!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Propus de finanţatorul echipei, Valeriu Iftime la FCSB, goalkeeperul Alberto Cobrea a exclus varianta de a merge la formaţia pregătită de Nicolae Dică. Numărul unu dintre buturile lui FC Botoşani a spus că nu se gândeşte la niciun transfer, cu atât mai puţin la FCSB, afirmând că tot ce îşi doreşte este să acceadă cu FC Botoşani în play-off.

„Nici nu se pune problema de aşa ceva. Eu sunt aici şi vreau să-mi fac treaba cât mai bine la FC Botoşani. Mă axez doar pe ce am de făcut la Botoşani şi nu iau în calcul niciun transfer. Nu e vorba de trecutul meu dinamovist că doar nu am stat vreo cinci ani la Dinamo şi am jucat 500 de meciuri pentru ei, ci efectiv nu mă gândesc la nimic altceva decât la FC Botoşani”, a declarat Alberto Cobrea.