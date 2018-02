INTERNAŢIONAL: Secretarul de stat pentru afaceri politice din Departamentul de Stat al SUA a demisionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, după o carieră de 34 de ani, informează Reuters. Numărul trei în ierarhia instituţiei, el era diplomatul de carieră cu cea mai înaltă funcţie. Shannon, în vârstă de 60 de ani, a lucrat sub şase preşedinţi şi 10 secretari de stat. Într-o scrisoare către personalul departamentului, el afirmă că decizia de a demisiona este personală, motivată de "dorinţa de a fi prezent în familie, de a-mi evalua viaţa şi de a da o direcţie nouă anilor care mi-au mai rămas". Reuters observă că în ultimul an, după ce Donald Trump şi-a început mandatul de preşedinte al SUA, din Departamentul de Stat au plecat în serie mai mulţi diplomaţi de carieră, de rang înalt. Într-un discurs la Universitatea Duke din statul Carolina de Nord, la câteva ore după ce l-a anunţat despre demisie pe secretarul de stat Rex Tillerson, Shannon a insistat că nu a demisionat din motive politice şi a afirmat că numărul celor care au părăsit diplomaţia americană din astfel de motive este "destul de mic". "Ceea ce nu înseamnă că nu am fost afectaţi de pierderea unor oficiali. Cu siguranţă am fost", a adăugat el. Tom Shannon s-a ocupat în ultima perioadă de unele din cele mai complexe şi sensibile probleme, printre care respectarea de către Iran a acordului nuclear şi relaţiile deteriorate cu Rusia. De-a lungul carierei, a fost ambasador în Brazilia, Camerun, Gabon şi Africa de Sud. Fostul preşedinte Barack Obama l-a însărcinat în 2015 cu ameliorarea relaţiilor cu regimul preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.