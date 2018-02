LOCAL: Comuna Răchiţi s-a retras din Zona Metropolitană Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Comuna Răchiţi s-a retras din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoşani. Consilierii locali au luat această decizie în şedinţa care a avut loc pe 30 ianuarie.

„Motivaţia este simplă. Zona Metropolitană pur şi simplu nu a implementat până acum niciun proiect prin care să ne motiveze să rămânem. Dacă vom vrea să facem o structură asociativă pe anumite proiecte, o putem face, cu comunele din jur. Aşa, să le plătim lor degeaba cotizaţie şi să nu se întâmple nimic, nu cred că este bine. Zona Metropolitană nu are nici un proiect major. Comuna Răchiţi nu a beneficiat de niciun proiect major. A fost o singură negociere cu o societate care furnizează energie electrică, la care s-a obţinut un preţ mai redus. Nu am beneficiat de nimic, sunt făcute hârtii, strategii, dar vreau să ştiu ce se face. Eu sunt primar din 2016, an în care nu s-a întâmplat nimic, decât negocierea cu EON-ul. În 2017 nu s-a întâmplat nimic. Am cerut cu prioritate să se facă un proiect de aducţiune de gaz pentru comunele din jurul Botoşaniului. Este trecut în strategie. Ei, şi? Atât? Când se începe, să văd şi eu prima hârtie pentru că de când începe un proiect până la final durează patru – cinci ani, sau de multe ori chiar mai mult. Am cerut să implementăm un transport integrat în Zona Metropolitană. Răspunsul a fost că e trecut în strategie. Ei, şi? Noi plătim acolo o cotizaţie pentru a nu se întâmpla absolut nimic. Zona Metropolitană încă nu şi-a atins obiectivele. Sunt zone metropolitane în ţară care funcţionează, la noi, din păcate, doar sunt angajaţi oameni acolo, dar nu pot spune că funcţionează cu adevărat”, a declarat Florin Bulgaru.

Edilul a adăugat că la Zona Metropolitană comuna Răchiţi plătea o cotizaţie de 17.000 de lei anual, bani care vor fi folosiţi pentru pietruirea drumurilor comunale.