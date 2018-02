LOCAL: Zona Metropolitană Botoşani a mai pierdut un membru

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consilierii locali din comuna Mihai Eminescu au votat pentru retragerea comunei din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoşani. Hotărârea a fost luată în şedinţa din luna ianuarie. Aneta Gireadă, primarul comunei, a precizat că hotărârea va fi comunicată conducerii Zonei Metropolitane după ce va fi primit avizul de legalitate din partea Instituţiei Prefectului.

„În afară de preţul negociat pentru energia electrică, nu am beneficiat de niciun proiect, în condiţiile în care cotizaţia este foarte mare, de 17.000 de lei pe an. Toţi cei 15 consilieri au votat pentru retragerea din Zona Metropolitană. Ei au spus de mai mult timp că trebuie să ne retragem pentru că nu am beneficiat de absolut nimic. Să plăteşti atâţia bani doar pentru salarii şi deplasări în străinătate, nu este corect”, a mai spus Aneta Gireadă.

O hotărâre similară a fost luată de consilieri locali din comuna Răchiţi.