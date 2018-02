LOCAL: Sute de decizii de restituire a taxelor auto pe săptămână

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sute de decizii de restituire a taxelor auto sunt eliberate în fiecare săptămână de către finanţiştii botoşăneni, însă niciun semn despre începerea propriu-zisă a plăţilor nu vine de la Bucureşti.

Activitatea de emitere a deciziilor a demarat în prima zi lucrătoare a noului an şi ritmul de eliberare este de cca 100 de decizii pe zi. Documentele informează solcitantul dacă mai are de depus vreun înscris cerut de lege, iar în caz contrar anunţă cuantumul sumei pe care plătitorul taxei auto o are de recuperat. După trimiterea deciziei, finanţiştii raportează săptămânal la Administraţia Fondului pentru Mediu totalul banilor prinşi în deciziile de restituire. Niciun semn nu a venit, însă, de la Bucureşti, privind începerea plăţilor. „Probabil se aşteaptă aprobarea bugetului la nivelul Fondului de Mediu, se centralizează şi va începe şi plata.”, a explicat optimist unul dintre finanţiştii implicaţi în megaproiectul de restituire a taxelor de înmatriculare.

Administraţia botoşăneană se aşteaptă la cca 8500 – 9000 de cereri de restituire a banilor daţi de persoanele fizice la înmatricularea autovehiculelelor.

Proprietarii autovehiculelor sunt atenţionaţi de Fisc să anexeze la cereri şi un extras de cont pentru a li se putea face plata, când va sosi aşteptatul moment. "Botoşănenii care au primit deja o tranşă sau două din taxă ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti, şi sunt cam 1800 în această situaţie, iar plata nu li s-a făcut prin transfer bancar, să se adreseze Finanţelor cu un extras de cont în care să li se facă diferenţa de plată. Contul bancar este important, de altfel, pentru toţi cei care depun aceste cereri.”, a explicat ieri un specialist al finanţelor.