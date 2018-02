SPORT: Golofca mulţumit de evoluţia avută cu Juventus!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cătălin Golofca s-a arătat mulţumit de evoluţia pe care a avut-o la revenirea la FC Botoşani. Golofca, care în meciul cu Juventus, terminat nedecis, 0-0 a evoluat 75 de minute, fiind schimbat de Sebastian Chitoşca, a declarat că echipa sa a pierdut două puncte mari în jocul contra lanternei Ligii I.

„Eu am încercat să-mi fac jocul, am avut un meci destul de greu. Eu mă antrenez bine şi, când joc, dau tot ce pot. Două puncte mari pierdute, aveam nevoie de victorie, dar se întâmplă la fotbal să mai pierzi, să mai faci egal. Mergem mai departem, mai avem trei meciuri importante, vedem ce va fi. Concentrare a fost, noi am pregătit meciul într-un fel, am jucat altfel, din păcate”, a declarat Cătălin Golofca.