SPORT: Marius Baciu: A fost un egal muncit!

Marius Baciu, antrenorul principal al formaţiei Juventus Bucureşti, care a remizat în primul meci oficial din 2018, 0-0 pe „Municipal” cu FC Botoşani, a declarat că speră în salvarea de la retrogradare şi le-a insuflat şi elevilor săi acest lucru. Tehnicianul a spus că jocul cu Botoşaniul a fost unul foarte disputat, iar rezultatul final, 0-0 a fost unul echitabil.

„A fost un meci foarte disputat, am întâlnit o echipă foarte bună, cu pretenții mari la ply-off. Am avut șanse dar puteam și noi să marcăm, am avut câteva situații foarte bune. Am avut momente pe contraatac și puteam surprinde Botoșaniul. Ştiam că vor ataca, că se vor bate pentru orice minge. Au avut o primă repriză în care ne-au dominat dar în a doua repriză am echilibrat și am avut momente foarte bine în care puteam să marcăm. Am avut trei jucători sub vârstă, doi debutanți în Liga I. Mă bucur pentru ei și pentru tot lotul. Concluzia este că a fost un egal foarte muncit. Noi suntem o echipă nouă, am luat primul punct. În play-out va fi bătălia cea mare. Cuvântul retrogradare nu se pronunţă la Juventus de când am venit aici”, a declarat Marius Baciu, antrenorul principal al lanternei Ligii I după meci.

În urma remizei de la Botoşani din etapa a XXIII-a a Ligii I, Juventus Bucureşti a rămas pe ultimul loc în Liga I cu 10 puncte, cu cinci mai puţine decât Gaz Metan care este pe locul 13 şi cu opt mai puţine decât Sepsi care este pe loc de baraj.