LOCAL: Botoşăneancă trimisă la puşcărie pentru afaceri cu ţigări

O botoşăneancă a ajuns să fie condamnată la închisoare cu executare, după ce a intrat în afaceri cu ţigări de contrabandă. Sentinţa definitivă a fost pronunţată ieri de Curtea de Apel Suceava, Ana Gabriela B., în vârstă de 45 de ani, având de executat o pedeapsă de un an şapte luni şi 10 zile de detenţie. Astfel, pe 19 ianuarie 2015, poliţiştii au oprit în trafic, pentru control, un taxi, pe bancheta din spate a autoturismului fiind găsită Ana Gabriela B. Care avea 135 pachete de țigări (33 pachete de țigări marca Winston, 17 pachete de țigări marca Hilton slim, 28 pachete de țigări marca Winston slim, 29 pachete de țigări marca Monte Carlo și 28 pachete de țigări marca Ritm) de proveniență Republica Moldova și Ucraina. Pe 6 februarie 2015, poliţiştii au surprins-o din nou pe femeie în timp ce aceasta deținea, în vederea comercializării, 76 pachete de țigări (15 pachete de țigări marca Winston, 11 pachete de țigări marca Hilton slim, 15 pachete de țigări marca Winstron slim, 19 pachete de țigări marca Monte Carlo și 16 pachete de țigări marca Ritm) de proveniență Republica Moldova și Ucraina. Fiind audiată cursul urmăririi penale cu privire la faptele sale, botoşăneanca a recunoscut săvârșirea acestora, a arătat că achiziționat pachetele de țigări de la cetățeni moldoveni a căror identitate nu o cunoaște în vederea comercializării lor ulterioare, precum și faptul că avea cunoștință că respectivele pachete de țigări provin din activități de contrabandă. Prin urmare, ea a fost trimisă în judecată şi condamnată definitiv la 1 an 2 luni și 20 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, sentinţa definitivă fiind pronunţată în mai 2016 de Curtea de Apel Suceava. Femeia fusese obligată de magistraţi să respecte o serie de măsuri timp de doi ani. Culmea este că după numai o lună, mai exact pe 23 iunie 2016, un alt echipaj de poliţie a găsit-o iar în Piaţa centrală, dar la vederea patrulei femeia a intrat într-un chişc al unei societăţi de panificaţie, dar forţele de ordine au plecat după ea. Fiind întrebată daca are țigări asupra sa, Ana Gabriela B. a declarat că are un număr de 10 pachete de țigări marca Kent, de proveniență Ucraina, pe care le-a scos de sub vesta cu care era îmbrăcată. Verificând interiorul chioșcului, sub un raft pentru pâine, lucrătorii au găsit o sacoșă din plastic de culoare neagră, în care se aflau un număr de 50 de pachete de țigări, respectiv 15 pachete Monte Carlo, 10 pachete Ritm, 10 pachete Winston, de proveniență Republica Moldova și 15 pachete Ashima de proveniență Elveţia. Audiată cu privire la proveniență țigărilor, femeia a declarat că, în timp ce se afla în Piața Centrală a cumpărat pentru consum propriu, de la un cetățean moldovean pe care nu îl cunoaște, un număr de 60 pachete de țigări, din care 50 le-a pus într-o sacoșă din plastic, de culoare neagră, iar 10 le-a pus în zona pieptului, sub vesta cu era îmbrăcată. Ulterior, a mers la chioşc pentru a cumpăra covrigi, ocazie cu care a intrat in interior, iar în timp ce vorbea cu gestionara a văzut patrula de poliție îndreptându-se spre chioșcul în care se afla și, de teamă să nu fie surprinsă cu țigări asupra sa, profitând de neatenția gestionarei, care era ocupată cu vânzarea, a pus sacoșa cu țigări sub raftul pentru pâine, unde a fost ulterior găsită de către organele de poliție. Cu ocazia examinării criminalistice pachetelor de țigarete de diferite mărci,poliţiştii au constatat că o urmă papilară ridicată de pe ambalajul din polietilenă al pachetelor cu țigarete marca Kent a fost creată de botoşăneancă. Trimisă în judecată şi a doua oară, Ana Gabriela B. a recunoscut totul şi a plătit inclusiv accidezele pentru ţigări, sperând să scape mai ieftin. Cum avea condamnarea mai veche, magistraţii nu au mai avut cum să o ierte şi au trimis-o la puşcărie.