LOCAL: Jaf pe stradă pentru un portofel gol

Trei tineri au fost puşi sub urmărire penală sub acuzaţia de tentativă de tâlhărie, după ce l-au prădat pe un adolescent de portofelul care era gol. Cei trei suspecţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 20 de ani, au fost identificaţi ieri de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Botoşani. Potrivit anchetatorilor, jaful ar fi avut loc în luna octombrie 2017, când, prin întrebuinţarea de acte de violenţă, cei trei au încercat să-i fure portofelul unui adolescent în vârstă de 17 ani. Când au realizat că portofelul de gol goluţ, atacatorii au abandonat victima şi au aruncat portmoneul, după care au părăsit locul faptei. Poliţiştii spun că vor continua cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la tâlhărie, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie procedurală.