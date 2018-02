LOCAL: Produse de origine animală din Ucraina şi Republica Moldova, în pieţele botoşănene. Acest lucru este interzis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În pieţele botoşănene se comercializează produse din carne de porc aduse din Ucraina şi Republica Moldova, deşi acest lucru este interzis pe teritoriul ţării noastre. Judeţul nostru se află în alertă maximă de pestă porcină africană, iar nenumăratele apeluri făcute de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) la adresa populaţiei de a nu introduce asemenea produse în ţară, nu au avut efectul scontat. Din dorinţa de a câştiga bani, botoşănenii caută să vândă orice, nefiind conştienţi de eventualele consecinţe.” Am descoperit inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă conserve şi alte produse din carne de porc din ţările vecine, dar comercianţii lasă marfa şi fug până să ajungem noi să-i sancţionăm. Undeva este o scurgere de informaţii, noi am anunţat Poliţia, Instituţia Prefectului şi ne vom întâlni pentru a vedea ce măsuri putem lua.”a spus Minodora Vasiliu, directorul DSVSA. Acest lucru se întâmplă deşi la ambele puncte de trecere a frontierei, la Stânca Costeşti şi la Siret, medicii veterinari împreună cu vameşii controlează fiecare maşină în parte, tocmai pentru a se evita introducerea produselor din carne de porc.”Noi asigurăm permanenţă 24 de ore din 24, nu îi putem acuza nici pe cei de la Siret nici pe cei de la Stânca, nu avem dovezi pentru a putea face acest lucru. Dar undeva clar este o problemă şi să nu uităm că primul focar de pestă porcină africană de la Satu Mare de anul trecut, a fost cauzat tocmai de aducerea virusului cu produsele din Ucraina.” a mai precizat directorul DSVSA. La ora actuală localităţile Horodiştea, Eşanca, Bajura, Conceşti, Cuza Vodă, Păltiniş, Slobozia, Cuzlău şi Darabani se află sub supraveghere, după ce la mijlocul lunii ianuarie a fost descoperit un focar de pestă porcină africană, în localitatea Mămăliga din Republica Moldova, la doar 300 de metri de graniţa cu judeţul nostru. Pesta porcină africană nu este transmisibilă la om însă produce pagube economice uriaşe. Apariţia unui singur caz pe teritoriul ţării ar însemna interdicţia exportului de carne şi produse de origine animală timp 12 ani.