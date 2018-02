« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un accident foarte grav a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de Biserica Sfântul Gheorghe, unde un autoturism Volkswagen Golf a lovit in plin o persoana care încerca sa traverseze strada. Impactul a fost unul violent, pietonul fiind aruncat la câțiva metri distanță pe asfalt. La fata locului a ajuns echipajul de terapie intensiva al SMURD, care a preluat victima și transportat-o la spital in stare gravă.