LOCAL: Protest spontan la AJOFM

O parte dintre angajatii AJOFM au iesit in fata institutiei, pentru o oră, nemultumiti de faptul că la salariile pe care le au nu a fost adăugată majorarea de 15% pentru complexitatea muncii, aşa cum prevede legea. Oamenii îl acuză pe directorul instituţiei că nu vrea să semneze decizia de creştere a lefurilor deşi banii sunt în contul instituţiei." Salariul cel mai mic de la noi este de 2500 lei brut iar media este undeva la 4700 brut. De această creştere a beneficiat el şi şefii de serviciu, trei la număr, păi ori dăm la toţi ori nu dăm deloc. Este inadminisbil ca un şofer de la Consiliul Judeţean să câştige cu 100 de lei mai mult decât un inspector care are o facultate şi lucrează cu miliarde de lei anual" spun angajaţii AJOFM.Aceştia sunt decişi să declanşeze conflictul de muncă." În primul rând vom cere în instanţă aceşti bani şi îi vom face şi o plângere penală domnului director pentru abuz în serviciu. Suntem îndreptăţiţi să primim şi daune morale. Legea e clară, trebuie să ne dea aceşti bani" a spus lidera de sindicat.De partea cealaltă, directorul instituţiei spune că este alături de angajaţii săi dar nu depinde de ei acordarea acestei majorări." Banii sunt dar eu nu ii pot da deoarece sunt ordonator terţiar de credite, decizia trebuie să vină de la ANOFM. Eu încă nu ştiu dacă voi beneficia de cei 15% iar ceilalţi trei angajaţi au ajuns la nivelul maxim al salariului şi legal pentru ei se poate acorda majorarea." a spus Teodor DImitriu, directorul AJOFM. În schimb lidera de sindicat spune că acesta a primit ordin să nu facă majorarea, iar acesta îşi apără postul."În lege nu este specificat faptul că este ordonator terţiar, el poate să ne acorde majorarea dar îi este frică pentru că va pierde funcţia pe care o are dacă face acest lucru." a mai spus lidera de sindicat.