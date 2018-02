NAŢIONAL: Control la Aeroportul Otopeni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mai multe nereguli grave au fost descoperite la Aeroportul Otopeni în urma verificărilor făcute de Corpul de control al premierului. Printre altele, sunt și probleme cu pistele de aterizare. A fost verificată perioada cuprinsă între ianuarie 2013 și octombrie 2017. Sunt semnalate foarte multe nereguli, mai ales la pistele de rulare. Este menționat în raport că în perioada 2013 - 2015 nu a fost realizată nicio investiție în infrastructura aeroportuară. Practic, nu s-au făcut reparații capitale pentru pistele aeroportului, deși au fost alocați foarte mulți bani pentru acest lucru - undeva la peste 200 de milioane de lei pe an. De altfel, nici investițiile plănuite nu au fost respectate. Au fost realizate sub 1% din aceste investiții. Raportul menționează foarte multe nereguli legate de angajații Companiei naționale de administrare a aeroporturilor. Potrivit documentului, există cazuri de angajați care, deși pe hârtie erau la birou, fizic au ajuns acolo doar 58 de minute într-un an. Mai sunt angajați care au plecat în călătorii de serviciu, de exemplu la conferințe la New York, și au ajuns tot pe banii companiei până în Mexic. Documentul a fost trimis atât către Direcția Națională Anticorupție, cât și către Agenția Națională de Integritate, pentru că sunt cazuri de angajați ai companiei care lucrau și pentru instituțiile ce o verificau.