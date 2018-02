NAŢIONAL: Guvernul caută soluţii pentru salariile IT-iştilor şi a celor cu contracte part-time

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Guvernul va adopta astăzi ordonanţa de urgenţă privind situaţia salariilor bugetarilor angajaţi part-time, ale căror venituri sunt mai mici decât contribuţiile. Documentul va fi discutat mai întâi în ședința Comitetului Economic și Social. De la Palatul Victoria, Ionuț Gheorghe vine cu mai multe informații. Urmează să înceapă ședința Comitetului Economic și Social (CES) care trebuie să dea un aviz pentru această ordonanță de urgență, a transmis Ionuț Gheorghe, de la Palatul Victoria. Este vorba de un proiect pentru două categorii de angajați: cei din sectorul IT și cei care lucrează cu jumătate de normă, cu timp parțial de lucru, unde au apărut micșorări de salarii în urma revoluției fiscale. Pentru cei din sectorul IT s-a discutat despre un ajutor de minimis, pe vremea fostului guvern - ar fi trebuit ca firmele să primească maximum 300.000 de euro în fiecare an, ca să acopere aceste pierderi, însă s-a renunțat la această idee, ministrul Eugen Teodorovici spunea că este greu de aplicat. Așa că va fi o compensare a contribuțiilor CAS și CASS, dar condiția pusă firmelor pentru a primi acești bani este ca să mărească salariul brut cu minimum 20% față de luna decemrbie a anului trecut. Pentru cei cu contracte part-time va veni un ajutor de la stat, dar ajutorul va fi doar pentru cei care sunt strict bugetari. CES va da un aviz pe această ordonanță de urgență, după care va fi ședința de guvern.