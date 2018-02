NAŢIONAL: Legea privind combaterea violenţei în familie a fost aprobată de Guvern

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul de lege privind combaterea violenţei în familie, prin care se introduce un ordin de protecţie provizoriu ce permite poliţistului să acţioneze imediat pentru protejarea victimei şi înlăturarea agresorului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt modificate două legi, pe lângă 217/2003, mai este vorba şi despre Legea 202/2002. Prin acest proiect de lege adoptat astăzi în Guvernul României, practic, se reglementează un ordin de protecţie provizoriu, un instrument care îi va permite poliţistului să ia nişte măsuri speciale, într-un mod rapid, astfel încât victimele violenţei domestice să fie protejate în timp cât mai scurt. Prin acest ordin de protecţie provizoriu, care este un document, un instrument, dacă vreţi, poliţistul respectiv poate să asigure şi securitatea victimei în cazul în care aceasta se află într-un pericol iminent desigur, şi să înlăture îndată agresorul din domiciliu", a precizat Nelu Barbu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a explicat că acest ordin de protecţie provizoriu este complementar ordinului de protecţie deja existent în legislaţie încă din 2012, deci "vine să ajute cumva instituirea ordinului de protecţie". "Se emite de către poliţist, este un lucru foarte important, se emite de îndată, are caracter executoriu, nu are un termen anume, nu are somaţie, are valabilitate cinci zile, cu posibilitatea de prelungire până la emiterea ordinului de protecţie. Cu alte cuvinte, după ce poliţistul emite acest ordin de protecţie provizorie, documentul trebuie confirmat de un procuror, într-un termen anume - de 24 de ore -, pe baza declaraţiilor, evident, şi a probelor adunate de poliţist la faţa locului. Ulterior, procurorul va avea obligaţia să transmită acest ordin de protecţie provizoriu judecătorului, cu tot cu dovezile existente, şi acesta se va pronunţa pentru emiterea sau nu a unui ordin de protecţie", a precizat Barbu. Purtătorul de cuvânt al Executivului a adăugat că, practic, prin această reglementare, "poliţistul va avea dreptul şi obligaţia să se deplaseze la domiciliul victimei, să intre în domiciliu, chiar şi cu forţa, şi să emită acest ordin de protecţie provizoriu prin care să înlăture de îndată agresorul, chiar şi în condiţiile în care agresorul este titularul contractului de proprietate unde are loc agresiunea". "Se face, bineînţeles, cercetarea la faţa locului, asta e de la sine înţeles, dar există şi o fişă de risc sau un formular de risc prin care poliţistul stabileşte un grad de risc în baza evaluării în momentul în care ajunge. Sunt şi câteva criterii în acest formular pe care poliţistul le are în vedere în legătură cu agresivitatea, cu violenţa, persoane care ar fi în dificultate în locuinţa respectivă şi pe baza acestui formular poate emite acest ordin de protecţie provizoriu şi poate dispune şi măsuri pentru agresor. De exemplu: evacuarea din domiciliu cu interdicţia de a reveni pe toată durata valabilităţii ordinului de protecţie, stabilirea unei distanţe minime de apropiere de victimă, de domiciliu, de locul de muncă, de şcoală, în funcţie de ce întâmplă, se confiscă cheile de la locuinţa respectivă, dacă se ia măsura să fie scos din locuinţă, şi, bineînţeles, dacă există arme", a precizat Nelu Barbu. El a adăugat că se instituie în lege în mod clar că ordinul de protecţie provizoriu şi ordinul de protecţie vor fi monitorizate de poliţist, iar nerespectarea măsurilor dispuse prin cele două instrumente constituie infracţiune. "Există aşadar posibilitatea să fie considerată infracţiune şi e prevăzută pedeapsa cu închisoarea de la o lună la un an. În acest proces de monitorizare, poliţistul, practic, poate face tot felul de verificări, (...) toate aceste măsuri pe care le iau poliţiştii pentru a se asigura că persoana respectivă nu încalcă ordinul de protecţie provizoriu. Este foarte importantă această precizare pentru că, prin această lege, pentru agresor se introduce obligaţia de a purta permanent sistem electronic de supraveghere, sau brăţara electronică cum o mai ştim noi în limbajul curent. Dar trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii. (...) Agresorul trebuie să fi fost obligat să păstreze o distanţă minimă determinată faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de rudele acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Agresorului trebuie să îi fi fost interzis a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic", a explicat Barbu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că prin acest act normativ au fost reglementate şi profesiile de expert şi de tehnician în egalitate de şanse. "Practic, se modifică Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. (...) Actul acesta normativ stabileşte că persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariaţi vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de şanse în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale. Repet, vor avea posibilitatea, nu este o măsură obligatorie, este la latitudinea angajatorului şi tot angajatorul poate decide dacă persoana respectivă poate fi reîncadrată din angajaţii pe care deja îi are, adică nu trebuie neapărat să angajeze, poate să îşi trimită pe cineva la cursuri", a arătat Nelu Barbu. Pe marginea proiectului de lege adoptat joi de Guvern, într-un comunicat al Biroului de presă al Executivului este prezentată şi o situaţie statistică în domeniul violenţei în familie, potrivit IGPR, aferentă anilor 2016 şi 2017. Astfel, conform comunicatului, în anul 2016 s-au înregistrat "36.664 de victime ale violenţei în familie, 191 decese precizate de Ministerul Public şi 2.574 de ordine de protecţie emise, dintre care 743 sunt încălcate". De asemenea, sursa citată precizează că, în anul 2017, au fost înregistrate la nivel naţional "20.617 victime ale violenţei în familie, 84 de decese, peste 3.000 de ordine de protecţie emise de instanţă şi 1.011 - ordine de protecţie încălcate".