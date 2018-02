« Alte stiri din categoria Ultima ora

ROBOR, rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele, a depăşit joi pe piaţa interbancară pragul de 2% şi a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR). Creşterea ROBOR vine la o zi după ce Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 8 februarie 2018. În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, acesta a ajuns, joi, la 2,33% pe an, de la 2,27% miercuri. Conform datelor BNR, la începutul anului, ROBOR era la 2,05%.