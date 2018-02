SPORT: Bojan Golubovic: Dacă voi da gol la Iaşi voi fi fericit!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Atacantul FC Botoşani, Bojan Golubovic, a declarat în urmă cu puţin timp într-o conferinţă de presă că meciul de luni din Copou cu CSM Poli Iaşi are o miză uriaşă. Atacantul, care în trecut a evoluat pentru ieşeni speră la o primire bună în Copou însă a avertizat că nu va face concesii şi va da tonul la luptă, va da totul pe teren pentru ca FC Botoşani să se impună în acest derby moldav.

„E un meci ca oricare altul. E drept însă că e o partidă cu o miză foarte importantă. Iaşul este o echipă bună şi am o părere foarte bună depsre ei. Au jucători foarte buni dar nu trebuie să ne speriem de acest joc. Sper să pot să dau tonul la luptă. Am făcut lucruri frumoase cât am stat acolo şi sper să fiu primit bine. Am dat tot ce am putut pentru Iaşi când am fost acolo, dar acum sunt la Botoşani şi trebuie să dau totul pentru Botoşani. Sper să câştigăm şi dacă voi da gol voi fi fericit”, a declarat Bojan Golubovic.

Elevul lui Costel Enache a spus că deşi pare un eşec, punctul cucerit cu Juventus ar putea cântări decisiv la finalul sezonului şi ar putea fi punctul care să facă diferenţa şi să fucă FC Botoşani în play-off.

„Noi putem mai mult decât am oferit cu Juventus. Cu Juventus dacă dădeam gol în prima repriză câştigam. Aşa însă, am fostfoarte nervoşi în repriza a doua şi nu ne-a mai ieşit nimic. Era un meci pe care ne-am propus să-l câştigăm, însă nu am reuşit. Am luat un punct care poate conta mult la finalul campionatului. Eu sper să ne calificăm în play-off. Dacă intrăm e foarte bine, dacă nu dezamăgirea va fi una foarte mare”, a conchis Golubovic.

Partida CSM Poli Iaşi- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a XXIV-a a Ligii I va avea loc luni de la ora 18:00 în Copou.