SPORT: Costel Enache: La Iaşi va fi o atmosferă tensionată!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat că se aşteaptă luni la un meci încins în Copou cu CSM Poli Iaşi.

„E o emulaţie aparte în jurul acestui meci. Oricum ar fi fost, cred că suntem singurele echipe moldoveneşti şi asta cred cpă provoacă o luptă pentru întâietate măcar în zona noastră şi am auzit că va fi o atmosferă tensionată. Va fi într-adevăr un meci special pentru amblele echipe. Eu sper să simţim doar respensabilitatea, nu şi tensiunea. E clar că toţi ne gândim la jocul acesta, e unul care pare extrem de important şi pentru noi, dar şi pentru adversari. Cred că energiile vor fi la nivel maxim. Sper să găsim luciditatea şi stăpânirea de sine să gestionăm bine jocul, să nu fim influenţaţi de miza specială a acestui joc şi mai mult de atmosfera din stadion”, a declarat Costel Enache.

Principalul FC Botoşani a recunsocut că acest meci are o importanţă foarte mare pentru ierahia finală a clasamentului.

„Are o foarte mare importanţă pentru ierarhia de final. Este foarte important. Este o luptă directă şi atunci miza este mult superioară faţă de jocul cu o echipă care nu are nicio şansă în a accede în play- off. Este un joc foarte important, dar decisiv încă nu, pentru că mai sunt ceva jocuri după. O înfrângere ar însemna o mare problemă pentru noi. Ne-ar obliga la două victorii consecuvite în ultimele două etape şi atunci cred că nu-i chiar confortabil să trăim cu gândul ăsta”, a adăugat Costel Enache.