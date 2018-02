SPORT: Dan Petrescu, a declanşat războiul psihologic înaintea meciului cu FCSB

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dan Petrescu, antrenorul principal al formaţiei CFR Cluj, a trecut repede peste euforia produsă de victoria pe care elevii săi au obţinut-o în primul meci oficial din 2018 cu Chiajna, scor 2-0, rezultat în urma căruia echipa sa a revenit pe primul loc în Liga I.

„Bursucul” a declanşat războiul psihologic înaintea derby-ului din week-end cu FCSB de pe „Naţional Arena” şi a insinuat că roş-albaştrii au fost împinşi spre victorie de arbitri în meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-1 din etapa a XXIII-a.

„Trebuie să ne pregătim bine acum. Am văzut nişte faze din meciul Stelei cu Gaz Metan la TV. Au avut un gol doi care n-a prea fost. Au avut un penalty...Oricum, am viaţă grea acum cu revenirea lui Deac. Trebuie să aleg repede echipa pentru meciul cu FCSB. Ei au două zile în plus de pregătire faţă de noi. N-am avut timp să mă gândesc la meciul cu Steaua”, a declarat tehnicianul echipei ardelene.

Petrescu a spus că deşi în meciul cu Chiajna a ratat un penalty, tot Culio va fi cedl desemnat în continuare să bată loviturile de la 11 metri şi a ţinut să-i laude pe Mailat şi Ioniţă pentru evoluţia avută.

„Dacă Emanuel Culio va fi în teren şi îşi va dori, tot el va bate loviturile de la 11 metri. A ratat penalty-ul când trebuie! A marcat atâtea goluri, acum nu putem să ne supărăm, nici dacă scorul era 0-0. Poate că trebuia să bată Ţucudean sau Ioniţă. Aveau nevoie de asta pentru moralul lor. Mailat a făcut un cantonament extrordinar. S-a antrenat foarte bine. Din acest motiv am început cu el. M-a obligat să-l bag pe teren! Ioniţă a făcut faţă la antrenamente, cu toate că a venit mai târziu”, a adăugat Petrescu.