SPORT: Tony Heleşteanu râde de Ambrosie de la Iaşi: Îl asigur pe acest Gîrneaţă...

Tony Heleşteanu, directorul sportiv al FC Botoșani nu a rămas dator atacului lansat asupra sa de Amrosie şi i-a răspuns în stilul caracteristic. „În anul 2000 am avut privilegiul de a asista, la Teatrul Naţional Bucureşti, la spectacolul Don Quijote, cu Virgil Ogăşanu şi Ilinca Goia jucând memorabil. Nu am crezut că după aproape douăzeci de ani voi vedea un caraghioslâc de interpretare a rolului omului care se luptă cu morile de vânt, proclamând lupta pentru dreptate. Trecând peste eroarea de a spune că am buletin de Iaşi – am buletin de Agapia – cred că lupta cu morile de vânt a noului Don Quijote pleacă mai mult din spiritul lui iezuit decât dintr-o necesitate de dreptate. Pentru ca ieşenii să înţeleagă mai bine personajul, le recomand să asculte sceneta «Un alpinist convins» cu Toma Caragiu. Era acolo un personaj, Gîrneaţă, care «a ştiut pe ce potecă să apuce, ca s-ajungă într-o poieniţă cu salarizare maximă». Îl asigur pe acest Gîrneaţă al fotbalului românesc că FC Botoşani nu face şuşanele pe la colţuri. A trimis doar o adresă către LPF în care a cerut să vegheze, ţinând cont de posibilele precipitaţii din zilele următoare, că starea terenului din Copou va fi regulamentară luni. În ceea ce priveşte jucătorii luaţi de la Iaşi, FC Botoşani atrage jucătorii tineri, de valoare, din zonă, iar dacă găseşte breşe la alte cluburi, le speculează. Referitor la apelurile repetate la arbitraje corecte ale lui Gîrneaţă, nu i s-a uscat încă cerneala pe contract pentru a se comporta cum o făceau conducătorii din alte vremuri. Eu am mulţi prieteni printre fotbaliştii de la Iaşi şi oamenii de fotbal adevăraţi de la Iaşi, care ştiu că nu susţin lucruri ireale”, a replicat Tony Heleşteanu pentru „Ziarul de Iaşi”.