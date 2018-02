LOCAL: Zi de foc pentru muncitorii DSPSA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Muncitorii Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement au astăzi o zi de foc. De astăzi dimineaţă aceştia acţionează în mai multe zone ale municipiului pentru a rezolva sesizările vizând copacii care au cedat sub greutatea zăpezii. „Am avut zeci de intervenţii în oraş. Parcul Tineretului parcă este calamitat. Am intervenit şi în Parcul Sucevei, dar şi în alte zone. Acţionăm cu drujbe şi topoare, cu scări, pentru a rezolva toate problemele. Oamenii sunt pe teren, ne sună cetăţenii, ba colegii de la primărie, Poliţia Locală, sau Direcţia Edilitară. Am avut peste 50 de solicitări până la această oră”, a declarat Eugen Ţurcanu, directorul DSPSA.