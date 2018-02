SPORT: Edward Iordănescu după ce Astra e 99% în play-off: M-am temut de Gaz Metan!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

u toate că echipa sa este ca şi calificată în play-off după victoria cu 4-3 contra celor de la Gaz Metan Mediaş, tehnicianul Astrei, Edward Iordănescu s-a arătat deranjat de felul în care elevii săi a primit cele trei goluri, ardelenii punctând doar din faze fixe în acest meci, şi a spus că a avut emoţii foarte mari pentru victorie.

„M-am temut pentru că am văzut o schimbare importantă în ceea ce însemna adversarul nostru din acest meci, în comparaţie cu faţă de tur. O schimbare în bine. Am văzut meciul cu Steaua şi am văzut multe momente de fotbal ridicat. În acest meci s-au întâlnit două echipe care, pe de-o parte Gazul venea fără niciun fel de presiune şi o echipă la care eu am făcut totul să îndepărtez presiunea din ultima vreme. Am transformat o seară în care trebuia să ne bucurăm într-o seară în care nu pot să mă bucur. Îmi doresc să fim mental mai puternici, suntem mult prea fragili. Am avut momente în care puteam să închidem jocul. Am încercat să fragmentez, să schimb, dar au fost foarte multe greşeli. Mă deranjează foarte mult că am primit trei goluri din faze fixe, acasă. Să vedem, o să analizăm. Pentru noi, a fost un joc decisiv. Şi chiar dacă mai sunt şase puncte puse în joc, ne aşteaptă două meciuri foarte grele, cu CFR şi cu Dinamo. Ori asta a transformat meciul cu Gaz Metan într-unul decisiv. Felicit băieţeii pentru că, în ciuda necazurilor de astăzi, ei au dus echipa unde este acum”, a declarat Edi Iordănescu la flash-interviurile de după meci.