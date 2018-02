SPORT: Înfrângere la debutul lui Leo pe banca Timişoarei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozavu a fost ca o fiară la debutul său pe banca tehnică a celor de la ACS Poli Timişoara. „Dulăul de serviciu” din Banat a digerat cu greu eşecul pe care noua sa echipă a suferit-o pe teren propriu în runda a XXIV-a a Ligii I cu cei de la FC Voluntari, scor 2-3.

„Ce să facem? E clar că am arătat bine în multe momente. Am câştigat multe dueluri. Ştiam că era greu terenul. Am încercat pe cât posibil să jucăm ofensiv. Mergem înainte! Trebuie să muncim mai mult. Am fi putut să scoatem măcar un punct. Situaţia de faţă este periculoasă. Terminăm un campionat şi începem altul... Mă interesează play-out-ul. Nu mai avem ce să facem în acest sezon regulat”, a declarat Leo Grozavu la flash-interviuile de după meci.