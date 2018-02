SPORT: Pustai a pierdut cu Astra dar vrea puncte la Botoşani: Sperăm frumos în continuare!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cristi Pustai, antrenorul principal al formaţiei Gaz Metan Mediaş, crede în continuare în salvarea de la retrogradare a ardelenilor chiar dacă aceştia au cedat cu 4-3 la Giurgiu meciul cu Astra. Pustai e convins că elevii săi vor scoate puncte la Botoşani.

„Sperăm frumos în continuare, dar deocamdată nu am realizat nimic. Îmbucurător este jocul prestat de noi. Suntem pe drumul cel bun. În meciul cu Astra am avut o evoluţie consistentă. Suntem foarte periculoşi la fazele fixe, aşa cum am demonstra şi în meciul cu FCSB. Acum ar trebui să obţinem şi noi prima victorie în 2018 şi să ajung şi eu la cifra 100. Astra este o echipă de contraatac, ştiam asta, dar am făcut greşeli copilăreşti. Le-am zis în pauză că putem reveni. Am reveni, dar apoi iar am greşit. Greşim foarte mult!”, a declarat Cristi Pustai.