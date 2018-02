LOCAL: Moment istoric la Primăria Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După 18 ani de aşteptare, Biserica „Sfântul Gheorghe” va fi reabilitată. În urmă cu câteva minute, primarul Cătălin Flutur şi Vasile Asandei, director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, au semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea acestui monument emblematic pentru municipiul Botoşani.

Finanţarea europeană accesată de municipalitate este de aproximativ 1,8 milioane de euro. Contribuţia primăriei va fi de 2% pentru lucrările eligibile. Pentru a accesa această finanţare europeană, a fost perfectat un parteneriat între Primăria Botoşani şi parohia „Sfântul Gheorghe”.

Alături de cei doi oficiali s-a aflat preotul paroh Dumitru Mateciuc, consilieri municipali, Adriana Zăiceanu, administrator public şi specialiştii care au întocmit proiectul de reabilitare.

„Astăzi se îndeplinşte unul din visurile noastre importante în municipiul Botoşani. De mulţi ani ne gândim la Biserica cea mai importantă din municipiu, cea care poartă hramul Sfântului Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al oraşului. După o muncă intensă în timp, am avut răbdare să aşteptăm, am beneficiat de aportul unor specialişti şi am ştiut că va veni şi rândul Bisericii Sfântul Gheorghe pentru a fi reabilitată. Niciodată nu am fi putut să reabilităm acest monument istoric cu banii noştri”, a declarat, printre altele, Cătălin Flutur.

Cătălin Flutur şi preotul Dumitru Mateciuc au apreciat că semnarea contractului de finanţare pentru reabilitarea acestei biserici este un moment istoric.

Lucrările trebuie executate în doi ani de la desemnarea constructorului. De organizarea licitaţiei se va ocupa municipalitatea botoşăneană.