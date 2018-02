NAÅ¢IONAL: Premierul Ã®i cere ministrului JustiÅ£iei sÄƒ se Ã®ntoarcÄƒ mai repede Ã®n Å£arÄƒ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni că îi va cere ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să se întoarcă mai repede în ţară, pentru a se lămuri informaţiile recent apărute în spaţiul public legate de DNA. "Ceea ce pot să confirm este că voi avea o discuţie imediat ce voi ajunge la Guvern şi că o să-l chem cât mai repede pe ministrul Justiţiei în României. Da, îl voi chema cât de repede posibil să vină în România. Nu pot să ştiu cu ce poate pleca, nu ştiu care este ora de avion, dar îi voi cere dlui ministru să vină cât mai repede în România. Având în vedere ultimele informaţii din spaţiul public, mi se pare normal ca ministrul Justiţiei să se întoarcă în ţară", a declarat premierul, la sediul central al PSD. Viorica Dăncilă a adăugat că nu a avut încă o discuţie pe această temă cu preşedintele Klaus Iohannis. "Dar, dacă dl preşedinte va dori o discuţie, bineînţeles că voi fi de acord", a spus aceasta. Prim-ministrul consideră că nu este necesară o decizie politică pe tema justiţiei la nivelul PSD, aşa cum a susţinut anterior vicepremierul Paul Stănescu, ci una juridică. "Nu. Eu cred că această decizie sau o decizie trebuie luată din punct de vedere juridic şi tocmai de aceea nu cred că un partid politic poate să se pronunţe pe acest lucru, şi chemăm ministrul Justiţiei care este cel mai în măsură să vadă care este situaţia. Aştept să se întoarcă ministrul Justiţiei în ţară şi, din punctul meu de vedere, trebuie făcut tot ce este posibil să lămurim informaţiile care au apărut în ultima vreme în spaţiul public", a spus Viorica Dăncilă. Într-o intervenţie televizată ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că nu va sesiza Inspecţia Judiciară după acuzaţiile care vizează activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, el punctând că are deja un raport referitor la această instituţie, pe care îl poate prezenta oricând. "Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară, consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea IJ, pentru că, dacă aţi sesizat, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să aşteptăm soluţionarea, rezultatele verificării IJ. (...) Prin urmare, nu voi sesiza IJ, (...) am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit şi îl pot prezenta oricând, există şi varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT, DNA. Voi reveni în ţară şi voi vedea care este varianta cea mai recomandată şi completă, pe de o parte, şi rapidă, pe de altă parte. (...) Nu are sens să mai aşteptăm IJ. Să ne spună ce? Să confirme a N-a oară ceea ce în realitate ştim, pe de altă parte să prelungească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm", a declarat Toader.